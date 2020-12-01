محافظ المصرف المركزي يشدّد على ضرورة الالتزام بدفع عجلة النمو في الدولة

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم



شدّد عبد الحميد سعيد محافظ المصرف المركزي، على ضرورة التزام المصرف المركزي بمواصلة حماية وتعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي تحمل شعار الاستعداد للأعوام الـ50 المقبلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي مع موظفي المصرف المركزي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلّط فيها الضوء على المرونة التي تميّز بها المصرف المركزي في تعامله مع آثار جائحة كوفيد-19. وقدّم الشكر إلى كافة الموظفين على ما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال الأوقات الصعبة وغير المسبوقة التي شهدها العالم منذ مطلع السنة الجارية.

وتناول سعيد، الدور المحوري للمصرف المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وضمن هذا السياق، تطرّق إلى أهميّة تعزيز التحوّل الرقمي في هذا القطاع بما ينسجم مع الرؤية التي وضعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.

وقال سعيد: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات، لا يسعنا سوى الإشادة بالرؤية البعيدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين لدولتنا العزيزة. فاليوم يعد مناسبة للتأكيد على مواصلة المسيرة في ظل القيادة الرشيدة للدولة والتطلّع إلى المستقبل بطموح وثقة".

وأضاف : "كما نود أن نؤكد على أهمية تحديد التوجّه الاستراتيجي للمصرف المركزي تمهيداً لمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة العام المقبل، والذي يرتكز بشكل أساسي على النمو والابتكار مدعومين بالتحوّل الرقمي واللوائح التنظيمية المتطوّرة والرقابة الحصيفة

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