إعداد دليل إرشادات لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في دبي

المصدر: دبي - وام





ناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي، آثار جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19» العالمية، على قطاع الطاقة ونظام اعتماد الطاقة لإدارة المرافق، والأمر الإداري المحلي رقم (AO/1) لعام 2020، الذي أصدره المجلس بشأن تزويد خدمات الطاقة من قبل المطورين الرئيسين في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ62 للمجلس، الذي عقد عن بعد برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، وحضور الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس كل من: مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، ونائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، المهندس وليد سلمان، إلى جانب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ناصر بوشهاب، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول، فريديريك شيمين.

وقال سعيد محمد الطاير: «تماشيا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاستعداد لمرحلة ما بعد (كوفيد-19) وتطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، وكون الجائحة لها تأثير على جميع أنحاء العالم، فإن التوجه الرئيس للطاقة في دبي، ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة وتعزيز مستويات رائدة عالميا في البنية التحتية، مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية والبحث والتطوير المتقدم والشبكات الذكية وتخزين الطاقة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والأمن السيبراني والروبوتات وبناء القدرات الوطنية».

وأضاف: «اطلعنا على مستجدات عمل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، التي تعكف على إعداد دليل إرشادات جديد لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال».

من جهته، أشار أحمد بطي المحيربي، إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطلاع على حوافز هيئة الطرق والمواصلات لمالكي المركبات الكهربائية، حيث تقدم هيئة الطرق والمواصلات لمالكي السيارات الكهربائية تشجيعا للتنقل الأخضر المستدام لإقتناء المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية عدة حوافز تشمل المواقف المخصصة بالمجان، والإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقة سالك، وتركيب ملصق خاص بالسيارات الكهربائية على لوحة الأرقام.



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