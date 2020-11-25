«المركزي» يطوّر منصّة للدفع الفوري على مدار الساعة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، أن المصرف يطوّر حالياً منصّة للدفع الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يسمح بالاتصال السلس بين البنوك وشركات الصرافة وأنظمة المحفظة الإلكترونية، لإجراء عمليات التعامل من شخص إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، فضلاً عن إجراء المدفوعات التجارية ومعاملات التجّار كافة.

وقال سعيد في كلمة ألقاها، خلال افتتاح مهرجان التكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي 2020» أمس، إن «جميع المعاملات والمدفوعات والتحويلات ستتم في غضون ثوان»، مؤكداً أن «دولة الإمارات لم تعد على هامش ثورة التكنولوجيا المالية العالمية، بل ستصبح في قلبها قريباً».

أساس قوي

وأضاف المحافظ أن المصرف المركزي وضع أساساً قوياً لإطار عمل قوي للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، ويشجع البنوك على تبنّي الرقمنة والعمل مع «FinTechs»، لتعزيز خيارات المستهلكين، والاستفادة من فرص السوق الجديدة، موضحاً أن «التزام المصرف المركزي يقوم على ركيزتين هما: التنظيم والبنية التحتية».

وأشار إلى أن «المركزي» أصدر، أخيراً، سلسلة من اللوائح، فيما سيصدر سلسلة أخرى خلال الأشهر المقبلة، يغطي بعضها: متطلبات الترخيص والإشراف لمنشأة القيمة المخزنة «SVF»، ولائحة نظام الدفع ذات القيمة الكبيرة، ولائحة نظام مدفوعات التجزئة التي تنطبق على أنظمة مدفوعات التجزئة المهمة بشكل منهجي.

وأضاف أنه «يتم استكمال ذلك من خلال لائحة نشاط دفع التجزئة ،التي تغطي متطلبات الموافقة التنظيمية لأنشطة دفع التجزئة، مثل إصدار بطاقات الدفع والتحويلات المحلية».

لوائح تنظيمية

من جانبه، قال وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد الصايغ، في كلمته التي افتتح بها «فينتك أبوظبي 2020»، إن «سوق أبوظبي العالمي عمل على تقديم اللوائح التنظيمية القوية والحلول المبتكرة، التي تمكّن الوساطة المالية، وتجذب مزيداً من السيولة والاستثمارات، وترسّخ النظام البيئي التكنولوجي في دولة الإمارات والمنطقة».

وأضاف الصايغ: «على الرغم من المناخ المليء بالتحديات هذا العام، فقد نما عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 80% إلى 291، وتضاعفت أنشطة رأس المال الجريء ثلاث مرات، مقارنة بالسنة الماضية، حيث يعود ذلك إلى أن مجتمعنا مدعوم جيداً من خلال مجموعتنا الواسعة من أنظمة الترخيص للمبتكرين التقنيين وأنشطة التمويل».

مبادرات جديدة

وكشف الصايغ عن مبادرات جديدة أطلقها سوق أبوظبي العالمي، لدعم الخطط الرقمية والاقتصادية لدولة الإمارات وأبوظبي، أهمها تطوير منصّة مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي بدعم من «غداً 21»، وبالتعاون الشركاء الاستراتيجيين المصرف المركزي وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي.

وأفاد بأن المختبر الرقمي يوفر بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يمكن للتكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التعاون وإنشاء واختبار الحلول، من أجل معالجة مشكلات وتحديات العالم الحقيقي، بمشاركة مباشرة من قبل الجهات التنظيمية.

وتابع: «سيمكّن المختبر الرقمي لدى سوق أبوظبي العالمي من القيام بالنماذج الأولية السريعة، واعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها مساعدة الشركات في التغلّب على نقاط الألم، أو الاستفادة من فرص السوق الجديدة».

إطار عمل

وقال الصايغ: «سنطلب المشورة حول إطار عمل جديد مقترح، لتنظيم شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في العمل مع المؤسسات المالية في مجالات الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح».

وأكد استفادة سوق أبوظبي العالمي من مهرجان «فينتك أبوظبي 2020» الرقمي لهذا العام، في الوصول إلى مناطق من العالم، ربما لا يمكن الوصول إليها لو كان الحدث واقعياً.

وأضاف: «عقدنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية العديد من الفعاليات الاستكشافية الافتراضية في 28 دولة، من أجل البحث عن أفضل 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لعرضها في المهرجان، ووجدنا أن أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم هي على بُعد نقرة واحدة فقط».

مكتب التكنولوجيا المالية

أعلن المصرف المركزي عن إطلاق مكتب التكنولوجيا المالية، وذلك خلال فعاليات مهرجان «فينتك أبوظبي 2020».

ويهدف مكتب التكنولوجيا المالية إلى تطوير نظام بيئي ناضج للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة، لتصبح مركزاً رئيساً للتكنولوجيا المالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال محافظ «المركزي»، عبدالحميد سعيد: «نفخر بالإسهام في العديد من الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، من خلال إنشاء مكتب التكنولوجيا المالية، كونه يعدّ عنصراً محورياً في استراتيجية الابتكار المتقدّم، ومن المتوقع أن يدعم هذا المكتب تسريع التحول في المدفوعات الرقمية في الدولة، كما سيسمح لنا بتعزيز الشمول المالي».

وأضاف أن «من أبرز مهام مكتب التكنولوجيا المالية تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية لدولة الإمارات، التي تركّز على الابتكار والتعاون».

- المنصّة الجديدة تمكّن من إتمام المعاملات والمدفوعات والتحويلات المالية في ثوانٍ.

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