39.4 مليار درهم مبيعات خدمات الرعاية الصحية في الإمارات بحلول 2025

المصدر: سامح عوض الله - دبي

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي نمو مبيعات خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.5%، خلال الفترة بين عامي (2020-2025)، لتبلغ قيمة مبيعاتها في عام 2025، نحو 39.4 مليار درهم. كما توقع التحليل أن يكون معدل نمو الإنفاق الخاص على قطاع الرعاية الصحية أعلى بكثير من القطاع العام، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب زيادة انتشار التأمين الصحي الإلزامي، وخصخصة المستشفيات، فضلاً عن تزايد أمراض نمط الحياة، مثل: مرض السكري والسمنة، إضافة إلى زيادة الوعي بالرعاية الوقائية، مثل: الفحوص الصحية، والتحاليل الوقائية بين سكان الدولة.

وأشار إلى أن تطبيق دولة الإمارات للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية واعتماد التكنولوجيا الذكية لخفض تأثير انتشار فيروس «كوفيد-19»، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد الناجحة، شكلت العوامل الرئيسة لتطوير ودعم السياحة العلاجية، وجذب المزيد من السياح الراغبين بالعلاج في الدولة، حيث تعتبر الإمارات واحدة من الوجهات الرائدة للسياحة العلاجية في العالم، متوقعاً أن تسهم هذه الجهود في بلوغ مبيعات السياحة العلاجية 8.4 مليارات درهم في عام 2021، والتي ستنمو خلال الفترة (2021-2025) بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.1%.

ووفقاً للمركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية، احتلت دبي المرتبة السادسة من بين 46 وجهة في مؤشر السياحة العلاجية العالمي 2020-2021، كما احتلت المرتبة الخامسة في جودة مرافق وخدمات الرعاية الصحية، والسابعة في بيئة الوجهة، والمرتبة 13 في صناعة السياحة العلاجية.

وترجع جاذبية دبي كمركز للسياحة العلاجية، بشكل أساسي، إلى الرعاية المتقدمة للمرضى، وتوفير أحدث العلاجات والتشخيصات.

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