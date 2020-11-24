25 مليار درهم تسهيلات ائتمانية لـ «النقل واللوجستيك» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

أظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي أن قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها قطاع النقل واللوجستيك، بلغت نحو 25 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما تجاوز بإجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة له مستوى 82 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

ويُصنّف قطاع النقل واللوجستيك بكونه المحرك الرئيس لقاطرة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة، الأمر الذي يجعله دائماً في صدارة اهتمام الجهاز المصرفي الذي يحرص على تقديم التمويل اللازم للقطاع.

وفي خطوة تعكس هذا الاهتمام، تضاعف حجم التسهيلات المالية التي قدمت للقطاع خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2020 أكثر من أربع مرات، مقارنة مع إجمالي ما حصل عليه طيلة عام 2019.

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