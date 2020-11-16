«دبي الإسلامي» يُسعّر إصدار صكوك بمليار دولار

المصدر: دبي - وام

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار، بمعدل ربح يصل إلى 4.625% سنوياً.

وذكر البنك، في توضيح نشره على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أن تسعير الصفقة تم بتاريخ 14 نوفمبر الجاري عقب الانتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبرى المؤسسات الاستثمارية.

وأغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليارات دولار، ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.

وأصدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي من المستوى الأول (4) المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصتي «يورونكست دبلن» و«ناسداك دبي».

وتم تفويض كل من بنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك «إتش إس بي سي»، ومصرف الشارقة الإسلامي المُدرج في بورصة أبوظبي، وبنك «ستاندرد تشارترد»، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.

وأدرجت بورصة «ناسداك دبي» منذ فترة صكوكاً بقيمة مليار دولار من قبل بنك دبي الإسلامي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان، إنه على الرغم من الأوضاع العالمية غير المستقرة، التي نتج عنها إغلاق السوق أمام إصدارات رأس المال الهجين لبعض الوقت فقد استطاع بنك دبي الإسلامي تنفيذ هذه الصفقة، مشيراً إلى أنه تم إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليارات دولار، ما يمثل تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.

تسعير الصفقة تم في 14 نوفمبر الجاري.. والصكوك جذبت اهتمام 150 مؤسسة استثمارية كبرى.

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