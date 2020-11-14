2.45 تريليون درهم العلامة التجارية الوطنية للإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدّرت دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير «أقوى العلامات التجارية الوطنية لعام 2020»، وجاءت الدولة في المركز الـ18 عالمياً، بقيمة بلغت 672 مليار دولار (2.45 تريليون درهم)، بحسب تقرير مؤسسة «براند فايننس» السنوي، الذي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة والأقوى تأثيراً.

وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت دول العالم منذ مطلع العام الجاري، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، تمكنت الإمارات من تعزيز موقعها في قائمة الـ20 الكبار، بل ونجحت في تحقيق أكبر ارتفاع بين هذه الدول بتقدمها من المرتبة الـ20 في التقرير السابق إلى المرتبة الـ18 هذا العام، لتؤكد أنها العلامة الوطنية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب التقرير الذي يقدم تصوراً متكاملاً عن قيمة العلامات التجارية الوطنية، ومدى ما تتمتع به من حضور وتأثير في الساحة العالمية.

مكانة عالمية

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينانس»، ديفيد هاي، أن «الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز مكانتها على المستوى العالمي، وترسيخ علامتها التجارية الوطنية، أسهمت في وضع الدولة في بؤرة الاهتمام العالمي، ونجحت في ترسيخ صورتها الإيجابية لدى الجمهور العالمي»، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير للمشروعات والمبادرات الجديدة التي أطلقتها الدولة، لاسيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، علاوة على الخطوات السياسية التي اتخذتها، أخيراً، بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأضاف هاي: «أسهم الإطلاق الناجح لـ(مسبار الأمل)، وما صاحبه من تغطية إعلامية واسعة على مستوى العالم بشكل كبير في تعزيز العلامة التجارية الوطنية للدولة، رغماً عن الجائحة، حيث تقدر قيمة إسهام مهمة (المسبار) وحدها للعلامة التجارية الإماراتية بنحو 6.8 مليارات دولار، علماً بأن كلفة تطوير المشروع وعملية الإطلاق والتشغيل لم تتعد 200 مليون دولار».

ارتفاع إماراتي

وأشار التقرير إلى أن الصعود الذي حققته الإمارات، جاء على عكس الضغوط السلبية القوية التي تواجه العالم في عام 2020، حيث تشير التقديرات إلى أن جائحة «كوفيد-19» تسببت في انخفاض بمقدار 22 تريليون دولار في التقييم في جميع أنحاء العالم (من 116.6 إلى 94.8 تريليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري). كما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تبلغ (-4.4٪) هذا العام، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة معظم العلامات التجارية الوطنية في جميع أنحاء العالم بنسبة تفوق 20%.

الولايات المتحدة

تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية التقرير متبوعة بالصين، حيث حققت الأولى قيمة بلغت 23.7 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة العلامة التجارية الوطنية للصين 18.8 تريليون دولار. وعلى الرغم من تصدرها للتقرير لفترة طويلة، سجلت الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 14%، ما يعزى إلى العدد الكبير من حالات الإصابة والوفيات بسبب الوباء، التي تعدّ الأكثر في العالم. وبغض النظر عن حالة عدم اليقين السياسي، مازالت العلامات التجارية للشركات الأميركية تحظى بقوة وسيطرة كبيرتين على النطاق العالمي، حيث تأتي شركات «أمازون»، و«غوغل»، و«أبل»، و«مايكروسوفت» في قمة ترتيب أفضل خمس شركات ضمن تقرير أفضل 500 شركة عالمية.

في المقابل، حققت العلامة التجارية الوطنية الصينية استقراراً ملحوظاً، حيث انخفضت هذا العام بمقدار طفيف بلغ 4%.

ومع تفشي الوباء وما سببه في انخفاض في قيم العلامات التجارية الوطنية في جميع أنحاء العالم، سجلت المراكز الـ10 الأولى خسارة في قيمة العلامة التجارية بنسبة 14٪ في المتوسط. وكان أداء اليابان أفضل نسبياً، حيث سجلت خسارة متواضعة في قيمة العلامة التجارية بنسبة 6٪ لتصل إلى 4.3 تريليونات دولار، وصعدت تدريجياً لتحتل المركز الثالث في الترتيب. وحققت إيرلندا نجاحاً حيث ارتفعت علامتها الوطنية بمقدار 11% لتصل إلى 670 مليون دولار. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، إلا أنها خسرت 14% من قيمة علامتها التجارية الوطنية لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار. وتعدّ فيتنام أسرع الاقتصادات نمواً في تقرير هذا العام بنسبة 29% وقيمة وصلت إلى 319 مليار دولار.

عوامل أسهمت في ارتفاع ترتيب الإمارات

■جهود الدولة لتعزيز صورتها الإيجابية أمام الجمهور العالمي.

■الأثر الإيجابي الكبير للمشروعات والمبادرات الجديدة التي أطلقتها الدولة.

■الإطلاق الناجح لـ«مسبار الأمل» وما صاحبه من تغطية إعلامية واسعة عالمياً.

■استضافة «إكسبو 2020 دبي».

■الخطوات السياسية الأخيرة بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

ترتيب الدول في تقرير 2020

1- الولايات المتحدة الأميركية

2- الصين

3- اليابان

4- ألمانيا

5- المملكة المتحدة

6- فرنسا

7- الهند

8- كندا

9- إيطاليا

10- كوريا الجنوبية

11- إسبانيا

12- أستراليا

13- هولندا

14- روسيا

15- سويسرا

16- البرازيل

17- إندونيسيا

18- الإمارات العربية المتحدة

19- إيرلندا

20- المملكة العربية السعودية

منهجية التقرير

يعتمد تقرير «براند فاينانس» على ثلاثة عناصر أساسية في عملية التقييم للعلامة التجارية الوطنية للدولة، حيث يرتكز العنصر الأول على قياس عوامل عدة، منها البنية الأساسية ومدى تطور التشريعات واستخدام التقنيات المتطورة وسهولة التأسيس وإدارة الأعمال. ويضم العنصر الثاني مؤشرات مكافحة الفساد وتطور النظام القضائي وتوافر الأمن والأمان ومدى جودة الحياة، ويقوم العنصر الثالث على مؤشرات حول عملية التطوير في القوانين التجارية وعوامل المنافسة والجاذبية والانفتاح.

6.8

مليارات دولار قيمة إسهام «المسبار» للعلامة التجارية الإماراتية.

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