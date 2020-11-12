23 شركة من ويلز في «أديبك 2020»

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك 23 شركة من ويلز افتراضياً في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020» الذي يختتم أعماله اليوم.

وتمثل هذه الشركات قطاعات متنوعة مثل الصناعة والطاقة والهندسة، إذ تستهدف من مشاركتها تفعيل التواصل مع مختلف المعنيين ومشاركة المعارف والخبرات وبناء علاقات تبادل تجاري مع الشركات في دولة الإمارات والمنطقة.

ويعمل أكثر من 58 ألف شخص في قطاعي الطاقة والبيئة في «ويلز»، وهما القطاعان اللذان يولدان إيرادات تزيد على 4.8 مليارات جنيه إسترليني، فيما تعمل «ويلز» تجاه إلغاء مكبات النفايات كلياً بحلول عام 2050 مع التعهد بالتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

يذكر أن حكومة ويلز افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في القنصلية البريطانية في دبي عام 2004، يتولى مسؤولية الترويج لويلز، وتمثيل المصالح التجارية لها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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