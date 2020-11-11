"توازن" تدرس خططا لدعم صناعة الطيران بعد جائحة "كورونا"

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم



قال مسؤول في مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" إن المجلس يدرس وضع خطط لدعم صناعة الطيران في الدولة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن دولة الامارات تواصل تعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عبد الله العواني مدير تنفيذي أول الشركات الاقتصادية في مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" خلال جلسة نقاشية ضمن قمة الفضاء العالمية التي اقيمت أعمالها في دبي، أن مجلس التوازن مهتم بتعزيز وتطوير الابتكار في قطاع صناعة الطيران بشكل عام، لافتا إلى أن نحو 34% من إجمالي الاستثمارات والمشاريع القائمة تحت مظلة برنامج التوازن متركزة في قطاع صناعة الطيران.

وأشار العواني إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، كان أعلن مطلع العام الماضي سلسلة من التغييرات في برنامج توازن الاقتصادي الذي يتم من خلاله توجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد وذلك بهدف المساهمة في خلق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وتطوير راس المال البشري في الدولة وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن برنامج العمل الجديد يفسح المجال بتطوير حلول مبنية على التكنولوجيا تتجاوز مجال القطاعات الدفاعية والأمنية لتشمل الفضاء الخارجي، والبنية التحتية والنقل، وتكنولوجيا التعليم، والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات واجهزة الاستشعار والذكاء الصناعي والاستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي.

حضر القمة ممثلين من شركات الدفاع والطيران والتكنولوجيا الدولية من بينهم بدر العلماء ، المدير التنفيذي لوحدة صناعة الطيران ، شركة مبادلة للاستثمار. وفهد المهيري ، المدير التنفيذي لقطاع الفضاء ، وكالة الامارات للفضاء ، وماثيو كوكران ، الرئيس التنفيذي لمجلس تسويق خدمات الدفاع.

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