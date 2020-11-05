"سيركو" تقدّم خدمات الملاحة الجوية لمطار الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختارت دائرة الطيران المدني في الشارقة، شركة "سيركو الشرق الأوسط" العالمية للخدمات العامة لتقديم خدمات الملاحة الجوية لمطار الشارقة الدولي، وذلك بعد فوزها بالمناقصة التي طرحتها الدائرة في بداية العام الجاري.

وأوضحت الدائرة في بيان، أن العقد يمتد لمدة خمس سنوات يسري حتى 28 فبراير 2025.

وتم توقيع العقد في المبنى الرئيس لدائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة، حيث وقع رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، الشيخ خالد عصام القاسمي، والرئيس التنفيذي لشركة "سيركو الشرق الأوسط"، فِل مالم، العقد بحضور كل من الشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني ومدير العقود لدى "سيركو"، جاكوبوس أندريه فوريي.

وستركز الاتفاقية على زيادة نسبة التوطين في مطار الشارقة الدولي للوصول إلى نسبة 47% من القوى العاملة بحلول 2025، وكذلك رفع مستوى الخدمات وتعزيزها بشكل متواصل في مطار الشارقة، مع الحرص على ضمان كفاءة العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة بما يتوافق مع أحدث التقنيات والممارسات والمعايير الدولية كجزء من خطط النمو الطموحة.

وقال الشيخ خالد عصام القاسمي: "في البداية، نهنئ شركة (سيركو الشرق الأوسط) على فوزها بالمناقصة لتقديم خدمات الطيران في مطار الشارقة، حيث إنها تستحق هذا الفوز لما تتمتع به من خبرة طويلة، كما أن شراكتنا معها تمتد لسنوات عديدة، فيما تنبع علاقتنا التجارية الطويلة معها من كونها تتمتع بمصداقية وثقة في مجال خدمات الطيران والملاحة الجوية ولقد حققنا سويا خلال السنوات الماضية الكثير من الإنجازات".

من جهته قال مالم: "نفخر بمساهمتنا في تعزيز نمو قطاع الطيران في الشارقة، لقد ساهم التعاون المثمر بين دائرة الطيران المدني و(سيركو) لسنوات عديده في تقديم أفضل الممارسات في خدمات إدارة برج المراقبة والملاحة الجوية في مطار الشارقة الدولي، وإنه لامتياز لنا أن نقدم الدعم للمطار في مراحل تطوره ونموه".



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