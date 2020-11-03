«مبادلة» تستحوذ على حصة في مجموعة «جي 42» للحوسبة السحابية

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

أعلنت «شركة مبادلة للاستثمار» عن استثمارها في مجموعة «جي 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وبحسب الاتفاقية، ستنضم شركتا «إنجازات» و«خزنة لمركز البيانات» التابعتان لـ«مبادلة» إلى مجموعة «جي 42» لتعزيز قدراتها التقنية، لتصبح «مبادلة» مالكة لحصة أقلية في «جي 42».

وأفاد بيان أمس بأن «إنجازات» و«خزنة» من الشركات المحلية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، إذ عملت «مبادلة» على تطويرهما خلال العقد الماضي تحت مظلة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لها. وستسهم الشركتان في تنشيط أعمال التكنولوجيا السحابية لدى «جي 42» وتعزيز قدرتها على توفير حلول تكنولوجية شاملة، إضافة إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية والقدرات المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك: «تأتي هذه الخطوة منسجمة مع استراتيجيتنا الرامية إلى الاستثمار في الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا، والتي يتوقع أن تحقق نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن مجموعة «جي 42» تتمتع بسمعة مميزة كمؤسسة رائدة في مجال التكنولوجيا، وتوفر حلولاً للعديد من المجالات الحيوية التي تشمل الرعاية الصحية، والمدن الذكية، وتحليل البيانات والطاقة.

وأضاف: «حرصنا على تطوير شركتي (خزنة) و(إنجازات) لتصبحا رائدتين في مجالهما، وستستفيد مجموعة (جي 42) من قدراتهما التشغيلية وكوادرهما المتميزة في جهودها المستمرة لتحقيق مزيد من الإنجازات في عدد من القطاعات الأساسية». من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، بنغ شياو، بشركتي «إنجازات» و«خزنة» ضمن المجموعة، معرباً عن ثقته بأن خبراتهما في مجال الحلول الرقمية المتكاملة وحلول مراكز البيانات ستسهم في تحسين وتوسيع مجال منتجات المجموعة وخدماتها. وتهدف مجموعة «جي 42» من خلال هذا الاستحواذ إلى استكمال مجموعة الحلول التي تقدمها والاستفادة من خبرتها في تحليلات البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ستتمكن «إنجازات» و«خزنة» من خلال «جي 42» من الوصول إلى شبكة عالمية من الشركاء.

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