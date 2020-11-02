«تنظيم الاتصالات» تحبط 743 ألف هجمة إلكترونية خلال 10 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم■أبوظبي

أحبطت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 743 ألفاً و345 هجمة إلكترونية في الدولة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020، بعد أن تزايدت محاولات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، والتصيّد، بعد تفشي جائحة «كورونا» عالمياً، وارتفاع الإقبال على الشراء عبر الإنترنت، فضلاً عن استخدام الخدمات والمنصات الإلكترونية للبنوك ومحال التجزئة.

وكشفت الهيئة في تقرير صدر عنها أمس بعنوان «الأمن الإلكتروني في الإمارات بأكتوبر الماضي»، أنها أحبطت ومنعت عبر الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لها 69 ألفاً و209 هجمات إلكترونية خلال أكتوبر 2020 وحده.

أنواع الهجمات

وأضافت «تنظيم الاتصالات» أن الهجمات تنوعت بين «برمجيات خبيثة» بنسبة 42%، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج، أو التأثير فيها، أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني، وتشمل تلك البرمجيات: الفيروسات، وبرامج الفدية الخبيثة، وبرامج التجسس، وغيرها.

كما شملت الهجمات عمليات بحث عن «الثغرات الأمنية» بنسبة 41%، وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين للعبث بالأنظمة والتأثير فيها، فيما شكلت هجمات «التصيد الإلكتروني» نسبة 17%، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة، لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة مثل كلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

نصائح

ودعت «تنظيم الاتصالات» المستخدمين إلى الحذر من الروابط المختصرة وغير المعروفة التي عادة ما تكون «فخاً» من المخترقين ومجرمي الإنترنت، مؤكدة أنها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني فور ورود بلاغ عنها، حماية للمستخدمين منها، ومن أضرارها المختلفة. كما دعت إلى عدم التفاعل مع هذه الروابط وعدم فتحها، وإبلاغ الجهات الأمنية بها عبر منصة «eCrime»، وخدمة «الأمين»، والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة. وأكدت أنها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي التابع لها بنشر نصائح توعية وتوجيه للمجتمع حول هذه الروابط، والحملات بشكل مستمر، كما تنظم دورات تدريبية لبناء القدرات وحماية الجهات الحكومية والخاصة من هذه الهجمات، مشيرة إلى أنها نظمت خلال أكتوبر الماضي العديد من الورش استفاد منها 468 شخصاً.

532 حادثة إلكترونية

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أنها نجحت في معالجة 532 حادثة إلكترونية خلال أكتوبر الماضي، منها 387 حادثة متوسطة التأثير، و145 هجمة منخفضة التأثير، في وقت لا يوجد فيه هجمات شديدة التأثير، لافتة إلى أن الحوادث الأكثر شيوعاً هي على التوالي: «بريد إلكتروني احتيالي ومزيف»، و«دخول غير مصرح»، و«ثغرة أمنية».

- «تنظيم الاتصالات» دعت المستخدمين إلى الحذر من الروابط المختصرة وغير المعروفة التي عادة ما تكون «فخاً» من المخترقين.

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