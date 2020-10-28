إطلاق بوابة الإمارات الجمركية رسمياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، رسمياً، بوابة الإمارات الجمركية كنافذة إلكترونية موحّدة تضم جميع الأنظمة التي تطبقها الهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن البوابة تهدف إلى تفعيل التواصل مع الشركاء والمستخدمين، وتمكينهم من إنجاز العمليات والمهام في أسرع وقت ممكن بخاصية الدخول الموحّد بجودة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، إن «إطلاق بوابة الإمارات الجمركية يجسّد حرص الهيئة على تنفيذ متطلبات التحوّل الإلكتروني الرقمي، وممكنات الحكومة الذكية لدولة الإمارات، ومبادئ رؤية الإمارات 2021، إضافة إلى تمكين المستخدمين للأنظمة من الجهات الحكومية ودوائر الجمارك المحلية من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أسرع وقت ممكن، من خلال نافذة واحدة تضم كل الأنظمة».

وأضاف أن «عدد المستخدمين حالياً للبوابة من الهيئة والجهات الحكومية ودوائر الجمارك المحلية، يبلغ نحو 652 مستخدماً، فيما من المتوقع تضاعف عددهم خلال السنوات المقبلة مع إطلاق الأنظمة الجديدة، كما تم ربط البوابة إلكترونياً مع 25 جهة حكومية بالدولة».

وأشار النيادي إلى أن بوابة الإمارات الجمركية تمثل خطوة مهمة في إطار استعداد الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مبيناً أن البوابة نافذة موحّدة تتميز بالقابلية لاستيعاب الأنظمة المستقبلية، وتتيح إمكانية متابعة ومراقبة عملية تشغيل الأنظمة المختلفة للهيئة بسهولة، كما أنها تحتوي على قاعدة مركزية للمستخدمين من الجهات الخارجية.

وذكر أن العمل في البوابة بدأ مطلع عام 2020، عبر دمج الأنظمة الجمركية المطبقة في البوابة على ثلاث مراحل، موضحاً أن «البوابة تضم حالياً ستة أنظمة هي: الإحصاء الإلكتروني، المقاصة الإلكتروني، التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، التعاميم الجمركية، الإفصاح عن المبالغ النقدية، والربط الإحصائي».

وأضاف النيادي أن «الهيئة أعدّت خطة مستقبلية لتطوير البوابة، تتضمن توظيف التقنيات الحديثة، لرفع كفاءة الأنظمة وتطوير أدائها باستمرار، وتطبيق خاصية منصة التقارير الذكية (Dash Board)، التي تتميز بتحليل الأنظمة التي تحتوي على البيانات كبيرة الحجم وتحليلها واستخراجها على شكل رسومات ديناميكية، وإصدار التقارير بشكل مباشر وحسب المتطلبات، فضلاً عن إمكانية الاستفادة منها في إدارة المخاطر الجمركية، ومن المقرر أن تتم إضافة أنظمة جديدة للبوابة قريباً، من بينها نظام التير الإلكتروني، ونظام التفتيش الذكي».

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