«دبي التجاري» يُصدر سندات من المستوى الأول بأجل استحقاق 6 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر بنك دبي التجاري سندات دائمة إضافية غير قابلة للاستدعاء من المستوى الأول، بأجل استحقاق لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار وبسعر فائدة يبلغ 6.00%، وهي أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن كسندات إضافية للشق الأول من رأس المال، بالتوافق مع متطلبات «بازل 3».

وأكد البنك في بيان أمس، بأن هذا الإصدار الذي يعد افتتاحياً من المستوى الأولى للبنك، يمثل عودة منه إلى أسواق رأس المال منذ طرح السندات عام 2015، كما يعد ثاني إصدار من المستوى الأول من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتضمن ميزة الاستدعاء الاسمي بعد ستة أشهر.

ووفقاً للبيان، فقد عمل كل من بنك «ستاندرد تشارترد»، و«سيتي بنك»، وكلاء هيكلة ومنسقين عالميين مشتركين، بينما عمل كل من «ستاندرد تشارترد»، و«سيتي بنك»، و«باركليز»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«نومورا»، مديرين رئيسين مشتركين للسندات، فيما سيتم إدراج السندات في «يورونكست دبلن»، و«ناسداك دبي».

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر: «يسعدنا النجاح الذي حققه الإصدار، ما يعكس مدى صلابة الرؤية الاستراتيجية للبنك، والالتزام الراسخ بتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة». وأوضح أن من شأن هذا الإصدار تعزيز وتوفير دعم إضافي للأعمال المحلية في الحاضر والمستقبل، معرباً عن شكره لجميع الأطراف التي شاركت في هذا الإصدار، لاسيما المستثمرين الذين لايزالون يولون ثقة كبيرة في بنك دبي التجاري.

من جهته، قال الرئيس المالي للبنك، دارين كلارك، إن نقاط السعر التي تم تحقيقها في هذا الإصدار توافقت مع توقعاتنا باعتبارها أقل فائدة مدفوعة من قبل جهة إصدار مصرفية مقرها دبي حتى الآن، تتوافق مع متطلبات «بازل 3». وأكد أن من شأن هذا الإصدار تعزيز بناء الشق الأول من رأسمال البنك، وكفاية رأس المال.

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