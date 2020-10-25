بالفيديو والصور.. حامل التذكرة رقم 1 يسرد تفاصيل الرحلة الأولى لـ "طيران الإمارات"

المصدر: أزاد عيشو - دبي

في 25 أكتوبر 1985، دشنت "طيران الإمارات" أول خط جوي لها إلى خارج دولة الإمارات بطائرتين فقط، وهما مستأجرتان من طراز "بوينغ 737"، و"إيرباص B4 300". وانطلقت أول رحلة للشركة من مطار دبي الدولي إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 133 راكباً.

كان عبدالرحمن محمد الزرعوني، يترقب أخبار تأسيس الشركة وسارع إلى شراء تذكرة على الرحلة الأولى من مكتب "دناتا" للسفريات مع فتح باب الحجوزات، ليكتشف في ما بعد أنه أول مسافر تجاري على متن رحلة الناقلة.

وقال الزرعوني: "كان سكان الإمارات يترقبون بفارغ الصبر، انطلاق أولى رحلات (طيران الإمارات) بعد الإعلان عن تأسيسها رسمياً"، مشيراً إلى أن الغرض من سفره، كان تشجيع وتقديم الدعم لمشروع وطني.

وأضاف: "في 25 أكتوبر، يوم الانطلاق، وصلت إلى مطار دبي الدولي، قبل الإقلاع بأكثر من أربع ساعات، وكانت إجراءات السفر سلسة، وسط مشاعر الفخر والسعادة"، لافتاً إلى أن "الرحلة الأولى ضمت وفداً رسمياً، إلى جانب المسافرين التجاريين، ووصلت إلى مدينة كراتشي وسط ترحيب كبير في المطار".

وبين أنه أمضى يومين في مدينة كراتشي، انتظاراً لرحلة العودة إلى دبي، مشيراً إلى أنه "بعد مرور فترة، تلقى اتصالاً من شركة (طيران الإمارات) ليكتشف أنه المسافر التجاري الأول على الرحلة الأولى للناقلة"، لافتاً إلى أنه تسلم شهادة من الشركة بهذا الخصوص.

وذكر حامل التذكرة رقم (1) في الرحلة الأولى، أنه كان تابع بكل فخر أخبار "طيران الإمارات" وهي تتصدر عناوين الصحافة ومحطات التلفزة العالمية، في السنوات اللاحقة، لافتاً إلى أنه خلال فترة قصيرة، حققت الشركة نجاحاً استثنائياً، لتصبح واحدة من أكبر وأشهر الناقلات الجوية في العالم وأسرعها نمواً.

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