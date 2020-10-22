750 منشأة في دبي مستوفية تدابير الحدّ من «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نفذت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم، خلال الزيارات، التنبيه على ست منشآت تجارية فقط، لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، لافتة إلى أن التنبيهات تأتي بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء.

في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 750 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت اقتصادية دبي، بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والإسهام في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد بالإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، فضلاً عن تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات، أو ظواهر سلبية، مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية.

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