750 منشأة مستوفية لتدابير الحد من كورونا أمس

المصدر: سامح عوض الله - دبي

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات التنبيه على 6 منشآت تجارية فقط، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 750 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

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