الإمارات ضمن أفضل 3 مراكز عالمية لتجارة السلع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من تقرير «مستقبل التجارة 2020» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسة على خريطة التجارة الدولية.

وجاء تقييم هذه المراكز بناءً على تحليل شامل لـ10 مؤشرات عبر ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية، والعوامل المؤسسية.

ووفقاً للمؤشر 2020، فقد تفوقت الولايات المتحدة الأميركية هامشياً على دولة الإمارات لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 61%، حيث سجلت نقاطاً عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية. وبعد أن تصدّرت الإمارات المؤشر في عام 2018، ظلّت متراجعة بنقطة مئوية واحدة عن الولايات المتحدة، على الرغم من أنها زادت مجموع نقاطها من 57% في عام 2018 إلى 60% في العام الجاري.

وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث في مؤشر تجارة السلع لعام 2020، بدرجة إجمالية تبلغ 46%، محققة معدلات مرتفعة في العوامل المؤسسية والتجارية. ومنذ عام 2018، شهدت هولندا أكبر انخفاض في الجدول، حيث هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع، بعد أن سجلت انخفاضاً كبيراً في أدائها النسبي لعوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «يقدم مؤشر تجارة السلع المنشور في أحدث تقرير مستقبل التجارة رؤى مهمة. ويعكس الموقف الإيجابي لدولة الإمارات نظاماً بيئياً للأعمال منظماً بعناية مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومكنت هذه البيئة التجارية الدولة من تأمين تصنيفها بين أفضل مراكز تجارة السلع العالمية في العالم. وحفاظاً على مرتبتنا المتقدمة، ستواصل دولة الإمارات ابتكار منتجات وخدمات وآليات تنظيمية، ووضع معايير صناعية».

وحصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%)، نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها وإيرادات الموارد الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث العوامل المؤسسية (70%)، حيث شهدت قوةً في إنفاذ العقود مع مرونة لتحسين قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود، وجاءت الإمارات في المركز السادس من حيث عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (44%)، وسنغافورة (42%)، وهونغ كونغ (41%)، وهولندا (40%)، والصين (36%)، ونيجيريا (30)، وجنوب إفريقيا (19%).

الإمارات زادت مجموع نقاطها بالمؤشر من 57% في 2018 إلى 60% خلال العام الجاري.

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