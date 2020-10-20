4 اتفاقات بين الإمارات وإسرائيل تعزّز المناخ الاستثماري وحركة التجارة

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أمس، وفد الدولة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، والذي يضم: وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عمر سيف غباش، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومستشار وزير المالية، ماجد علي عمران.

وقام عبيد حميد الطاير، على هامش الزيارة، بتوقيع أربع اتفاقات بالإنابة عن الإمارات، هي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي المتبادل، واتفاقية إعلان النوايا بشأن إقامة تعاون في مجال الخدمات المالية، ومذكرة تفاهم في مجالات تحسين وتطوير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وقال الطاير إن «توقيع الاتفاقات، يأتي انطلاقاً من رغبة البلدين في خلق مناخ استثماري جاذب، وضمن إطار قانوني يستقطب الاستثمارات المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدةً لإرساء أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «أعبر عن امتناني وتقديري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال والترحيب، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب».

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