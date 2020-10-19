42.4 مليار درهم مرتبات ومكافآت 464.9 ألف موظف في قطاع النقل سنوياً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن عدد العاملين في قطاع النقل بأكمله يبلغ 464 ألفاً و976 عاملاً، في وقت تبلغ فيه تعويضات المشتغلين نحو 42 ملياراً و427 مليون درهم سنوياً.

وذكرت الهيئة، في مسح قطاع النقل الذي أجرته، وأعلنت نتائجه أمس، أن عدد المنشآت العاملة في مجال النقل بدولة الإمارات يبلغ 12 ألفاً و780 منشأة، تتنوع بين منشآت نقل بري، ونقل عبر الأنابيب، ونقل جوي (طيران)، ونقل مائي، فضلاً عن التخزين، وأنشطة الدعم للنقل، وأنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين.

وأوضحت أن عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل البري بلغ 6779 منشأة، بنسبة 53% من إجمالي عدد المنشآت في القطاع، فيما استحوذ النقل المائي على 259 منشأة، والنقل الجوي على 49 منشأة، فضلاً عن 5498 منشأة في قطاع التخزين، و195 منشأة في قطاع نقل الطرود.

وبيّنت الهيئة أن عدد العاملين في قطاع النقل بأكمله بلغ 464 ألفاً و976 عاملاً، من بينهم 219 ألفاً و112 عاملاً في أنشطة النقل البري، والنقل عبر الأنابيب، و77 ألفاً و755 عاملاً في النقل الجوي (الطيران)، و144 ألفاً و403 عاملين في أنشطة التخزين وأنشطة الدعم للنقل، و13 ألفاً و885 عاملاً في أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين، و9821 عاملاً في أنشطة النقل المائي.

وذكرت «الاتحادية للتنافسية والإحصاء» أن تعويضات المشتغلين في مجال النقل، وتشمل: المرتبات والبدلات والحوافز وتكاليف التوظيف، تبلغ سنوياً نحو 42 ملياراً و427 مليون درهم، من بينها 19 ملياراً و971 مليون درهم مرتبات وبدلات وحوافز المشتغلين في النقل الجوي، بنسبة 47.07% من إجمالي تعويضات المشتغلين في القطاع بأكمله، وثمانية مليارات و345 مليون درهم مرتبات وبدلات وحوافز المشتغلين في قطاع النقل البري، و11 ملياراً و584 مليون درهم للعاملين في التخزين وأنشطة الدعم، والباقي تعويضات بقية المشتغلين في النقل المائي، والبريد ونقل الطرود.

وأظهر المسح أن إجمالي قيمة إنتاجية قطاع النقل يبلغ 222 ملياراً و633 مليون درهم سنوياً، من بينها 133 ملياراً و746 مليون درهم قيمة إنتاجية قطاع النقل الجوي بمفرده بنسبة 60% من الإجمالي، و40 ملياراً و123 مليون درهم قيمة إنتاجية أنشطة التخزين، و35 ملياراً و944 مليون درهم لأنشطة النقل البري، ويتوزع الباقي بين الأنشطة الأخرى.

القيمة المضافة لأنشطة النقل

كشف مسح قطاع النقل أن القيمة المضافة لأنشطة النقل، أو إسهام قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بلغت 86 ملياراً و895 مليون درهم سنوياً، إذ بلغت القيمة المضافة لنشاط النقل الجوي 40 ملياراً و109 ملايين درهم، ولنشاط النقل البري 23 ملياراً و563 مليون درهم، ولقطاع التخزين 18 ملياراً و127 مليون درهم، والباقي موزع على النقل المائي، والبريد، ونقل الطرود.

إطلاق «أرقام الإمارات»

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إطلاق منصة «أرقام الإمارات»، والتي اعتمدت فيها معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومقرها باريس، وذلك بهدف نشر البيانات الإحصائية الرسمية لدولة الإمارات، وتوفيرها عبر سلاسل زمنية، مشيرة إلى أنه تمّ تطوير المنصة بجهود فريق من الهيئة، وفق أحدث تقنيات بروتوكول (SDMX)، لتبادل البيانات الإحصائية مرفقة بالبيانات الوصفية لها.

وأكد المدير العام للهيئة، عبدالله ناصر لوتاه، دور «التنافسية والإحصاء» الأساسي في رفد منظومة الإحصاء الوطنية بمنصة بيانات موثوقة وذات معايير عالمية.

وقال إن «وجود منصة وطنية معتمدة، يساعد على نشر البيانات الإحصائية بالشكل الأمثل، ويعكس التزامنا بمواكبة التحول الرقمي بما يجسد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

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