مخالفة 11 صالة كمال أجسام في دبي لعدم الالتزام بتدابير "كورونا"

المصدر: دبي-وام

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 11 صالة كمال أجسام لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة "كوفيد - 19".

وذكرت "اقتصادية دبي" أنه تم خلال سلسلة الزيارات والجولات الرقابية، التي نفذت أمس، وشملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، مخالفة 11 صالة كمال أجسام، في هور العنز، والقصيص، والمحيصنة، والمرر، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

من جهة أخرى نبهت فرق التفتيش منشأة واحدة، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، حيث تأتي التنبيهات بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 921 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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