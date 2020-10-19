«إكسبو 2020 دبي» يستضيف أسبوع المناخ والتنوّع الحيوي 20 أكتوبر

المصدر: دبي - وام

ينظم معرض «إكسبو 2020 دبي» فعالية جديدة بعنوان «أسبوع المناخ والتنوّع الحيوي»، في إطار أسابيع الموضوعات المتخصصة في فترة ما قبل انطلاق الحدث الدولي، التي بدأت بأسبوع الفضاء يومي الخامس والسادس من أكتوبر الجاري، والتي تمهّد لأسابيع الموضوعات الـ10 التي سينظمها الحدث الدولي خلال فترة إقامته من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

ويشارك في الفعالية، التي تقام عن بُعد يومي 20-21 أكتوبر 2020، عدد من خبراء وصنّاع التغيير وقادة هذا المجال بحضور الجمهور، لمناقشة التحرك اللازم في مجالي التغيّر المناخي وحماية التنوّع الحيوي.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن «نجاح الإنسانية في التغلب على تغيّر المناخ وخسائر التنوّع الحيوي - اللذين يشكلان معاً تهديداً وجودياً للحياة على كوكبنا - معقود على اتحاد العالم». وأضافت أن «(إكسبو 2020 دبي) يدعو العقول الأكثر نبوغاً وإلهاماً وطموحاً من أنحاء العالم للتعاون بشأن كيفية معالجة تحديين من التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، من أجل الحفاظ على الطبيعة والبشرية».

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