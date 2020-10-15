محمد بن زايد: «مشروع الحديريات» يعزز مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «مشروع الحديريات الترفيهي، وغيره من المشروعات المماثلة، تمثل إضافة قيّمة ونوعية، وتعزز من مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية»، مؤكداً سموه حرص أبوظبي على تعزيز المنظومة البيئية والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية، لتتوافر في جميع مناطق أبوظبي، وذلك لأهميتها في الترويح عن السكان، من مواطنين ومقيمين، ولدعم الروابط الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى كونها وجهات سياحية وترفيهية متكاملة تستقطب الزوار والسياح.

- ولي عهد أبوظبي يوجّه بإعفاء أصحاب العربات المتنقلة لبيع الطعام في جزيرة الحديريات، والمحال التجارية في «مرسانا»، من الإيجار لستة أشهر.

جاءت تصريحات سموه خلال تفقده، أمس، «مشروع الحديريات الترفيهي»، ووجّه سموه بافتتاح المشروع خلال الـ30 يوماً المقبلة.

وجهة ترفيهية

وتفصيلاً، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «مشروع الحديريات الترفيهي»، الذي يشكّل وجهة ترفيهية ورياضية وسياحية، على جزيرة الحديريات في أبوظبي، ووجّه سموه بافتتاح المشروع خلال الـ30 يوماً المقبلة.

رافق سموه خلال الجولة كل من: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس دائرة المالية في أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، ورئيس مجلس إدارة «مُدن العقارية»، عبدالله الساهي.

واطلع سموه على مرافق المشروع الجديد، التي نفذتها «مُدن العقارية»، شركة التطوير العقاري التابعة لشركة «القابضة» (ADQ)، والمتخصصة في تنمية وتطوير المشروعات العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، فيما يعد المشروع الوجهة الثانية من نوعها ضمن حزمة المشروعات والوجهات السياحية والترفيهية التي تنفذها «مُدن العقارية»، بعد مشروع متنزه قرم الجبيل، الذي أعلن عنه أواخر العام الماضي.

المنظومة البيئية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص أبوظبي على تعزيز المنظومة البيئية والمساحات الخضراء، والحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية، لتتوافر في جميع مناطق أبوظبي، وذلك لأهميتها في الترويح عن السكان من مواطنين ومقيمين، ولدعم الروابط الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى كونها وجهات سياحية وترفيهية متكاملة تستقطب الزوار والسياح.

ووجّه سموه بالتوسع في إنشاء وتوفير المرافق الخدمية والترفيهية في جميع مناطق الإمارة، التي تشجع على نمط حياة صحي، وتلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع.

البنية التحتية

ويأتي اهتمام أبوظبي بمثل هذه المشروعات انسجاماً مع رؤيتها التنموية في تطوير البنية التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وبما يتماشى مع تطلعات واحتياجات سكان الإمارة.

وتفقد سموه 10 مرافق متنوعة يضمها مشروع الحديريات الترفيهي، منها «باب النجوم» الذي يقدم لزواره تجربة فريدة للتخييم، و«القرية الرياضية 321» التي تحتوي على ملاعب رياضية ومسارات مخصصة للجري والدراجات، و«قرية التحدي» التي تضم مسارات الحواجز للمغامرة المشوقة والتحدي، و«ممشى الحديريات التراثي» الممتد على طول الواجهة البحرية لجزيرة الحديريات، ويتيح للزوار فرصة التعرف على الأهمية التاريخية والثقافية للجزيرة، والتاريخ العريق الذي عاشه الأجداد للغوص بحثا عن اللؤلؤ.

كما شملت جولة سموه المنطقة الترفيهية «مرسانا»، وهي الواجهة البحرية في قلب مشروع الحديريات الترفيهي، وتضم مجموعة من المطاعم والمقاهي وحلبة للتزلج وحديقة ألعاب مائية للأطفال، و«منتزه الدراجات الهوائية»، و«سيركيت X» للمغامرات والتجارب المليئة بالتحديات.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإعفاء أصحاب «العربات المتنقلة لبيع الطعام» في جزيرة الحديريات، وأصحاب المحال في مشروع «مرسانا»، من الإيجار لمدة ستة أشهر.

وقال سموه إن «مشروع الحديريات الترفيهي، وغيره من المشروعات المماثلة، تمثل إضافة قيّمة ونوعية، وتعزز من مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية»، مؤكداً سموه أهمية مواصلة الجهود لتطوير وتنفيذ المشروعات والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة على أن يكون موقعها مناسباً يسهل معه الوصول إليها بيسر وسهولة، مع مراعاة تلبيتها لمتطلبات مختلف فئات المجتمع.

محفظة أبوظبي

بدوره، قال فلاح محمد الأحبابي، إنه «انطلاقاً من توجيهات ودعم القيادة الحكيمة، نفخر بالإسهام في تنفيذ إضافة مهمة جديدة إلى محفظة أبوظبي الترفيهية والسياحية، وسنواصل في دائرة البلديات والنقل التزامنا بتوفير بيئة حضرية مستدامة للمستقبل».

وأضاف: «مشروع الحديريات يعد دليلاً بارزاً على التزامنا بتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين والسياح، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى أكثر مدن العالم ملاءمةً للعيش».

من جهته، قال عبدالله الساهي إن «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مشروع الحديريات، تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مواكبة تطوير المرافق الترفيهية والسياحية، التي تنسجم مع الأهداف والخطط المستقبلية لأبوظبي، والرامية إلى توفير المرافق الخدمية والترفيهية التي تعزز من جودة الحياة، وفي الوقت ذاته دعم قطاع السياحة وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة مفضلة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم».

وجهة متكاملة

قال رئيس مجلس إدارة «مُدن» العقارية، عبدالله الساهي: «نحرص من خلال تطوير مشروع الحديريات إلى تعزيز موقع الجزيرة على خريطة أبوظبي، لكونها تشكّل وجهة متكاملة للمواطنين والمقيمين والزوار في الدولة، فيما تعكس مشروعاتها المتنوعة أسلوب الحياة العصرية، الذي تتمتع به أبوظبي».

جزيرة الحديريات

تمتاز جزيرة الحديريات بموقعها على الساحل الغربي لمدينة أبوظبي، لتوفّر إطلالة على أفق العاصمة، وتضمّ الجزيرة عدداً من الوجهات الثقافية والبيئية، إلى جانب العقارات السكنية والمواقع التجارية والمرافق الترفيهية.

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