إغلاق مركز خدمات في الطوار لتنظيمه مراسم افتتاح سببت اكتظاظ وتجمهر

المصدر: دبي- سامح عوض الله

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي وأغلق مركز خدمات متابعة معاملات في منطقة الطوار وذلك بعد تنظيمه مراسم افتتاح، سببت اكتظاظ وتجمهر وعدم مراعاة للإجراءات اللازمة لمسافة التباعد الجسدي، مما يعد مخالفة صريحة للتدابير الاحترازية.

وتهيب اقتصادية دبي جميع المنشآت التجارية بعدم تنفيذ أي فعاليات قد تسبب اكتظاظ وتجمهر، إذ أنها لن تتردد بمخالفة وإغلاق هذه المنشآت حفاظا على سلامة المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنه تم خلال الزيارات التنبيه على 10 منشآت تجارية في المراكز التجارية وذلك لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 581 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

ودعت اقتصادية دبي كافة فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

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