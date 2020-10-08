اقتصادية دبي تخالف 5 منشآت وتنبّه 7

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19»، حيث خالفت خمس منشآت تجارية، ونبهت سبع منشآت أخرى.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن المخالفات توزعت ما بين قطاع التجارة العامة، ومقاولات البناء، وتجارة قطع غيار السيارات، وأعمال التمديدات الكهربائية، فيما تنوعت مواقع المنشآت المخالفة لتشمل هور العنز، ومنطقة نايف.

وأضافت أن التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة تركزت على عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين في أربع منشآت منها، إلى جانب مخالفة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

وأشارت إلى أن التنبيه على المنشآت السبع كان بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب.

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