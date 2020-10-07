18% ارتفاعا في نسب التوطين بتعاونية الشارقة

المصدر: أحمد الشربيني- الشارقة

أعلنت " تعاونية الشارقة" عن انجاز رؤيتها الاستراتيجية في منح فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لعام 2020، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين في الوظائف واستدامتها وتطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم لقيادة الاقتصاد المعرفي، لافتة إلى .ارتفاع نسبة التوطين في التعاونية بنسبة 18% أخيرا مقارنة بعام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، إن "التعاونية عملت ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 2020 على خلق فرص عمل وظيفية للمواطنين، بما يتماشى مع رؤيتها العامة للتوطين، وذلك حرصاً منها على تمكين المواطنين لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي"..

وأكد في بيانات صحافية اليوم، أن الهدف من رؤية تعاونية الشارقة في التوطين لا يقتصر على توظيف المواطنين، بل وضمان الترقي والنجاح والوصول إلى المناصب العليا في جهات العمل، وفق الرؤية الإسترايتيجية للتعاونية التي تنظر إلى ما بعد الوظيفة من تمكين وتطوير".

وأوضح الجنيد أن برامج التوطين والتوظيف والتدريب الطموحة، وإستقطاب المواهب والتنوع بالتعيين، بين العنصر الشبابي من الجنسين، التي تنفذها التعاونية وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونجحت إلى حد كبير في توظيف كوادر بكفاءات جيدة لتعزيز استراتيجية الجمعية، والمحافظة على الكوادر المميزة والنخبة من الموظفين"..

وأوضح مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في تعاونية الشارقة، هلال المحرم، أنه تم استكمال خطة توظيف المواطنين لدى تعاونية الشارقة لعام 2020 بتوظيف 22 مواطن و مواطنة من حديثي التخرج وأصحاب الخبرات والكفاءات العالية في مناصب مختلفة منها، القيادية والإشرافية، حيث ارتفعت نسبة التوطين في تعاونية الشارقة بنسبة 18% عن عام 2019.

وأشار إلى أن "رؤية تعاونية الشارقة الإستراتيجية في توظيف المواطنين والمواطنات ضمن فكر استراتيجي مؤسسي قائم على سياسة التمكين وتوفير عناصر النجاح في تنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة من تنمية الموارد البشرية الوطنية ومد القائمين على التخطيط لرأس المال البشري بممكنات التخطيط الفعال وضمان نجاح التنفيذ، حيث تقوم تعاونية الشارقة بتمكين المواطنين وتدريبهم ضمن ورش تدريبية منسقة لتمكينهم من دخول سوق العمل وضمان استمرارية تدرجهم الوظيفي وفق مسارات وظيفية تمكنهم من بناء وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم خاصة القيادية وفق رؤية واضحة وشاملة"..

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