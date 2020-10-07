بنوك تخفض الفائدة والرسوم على القروض الشخصية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قام عدد كبير من البنوك العاملة بالدولة بخفض الفائدة وسعر التمويل على القروض الشخصية، بجانب تخفيض رسوم المعاملة، اعتباراً من أول أكتوبر الجاري، مع مراعاة تاريخ العميل الائتماني والتزامه بسداد أقساطه في مواعيدها، بحسب ما تظهر بيانات التقرير الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

ورصدت «الإمارات اليوم» البنوك التي قدمت خفضاً على سعر الفائدة للقرض الشخصي وهي: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف الإمارات الإسلامي، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، حيث راوحت نسبة الخفض ما بين 0.8% و1% تقريباً، حسب قيمة راتب العميل، وما إذا كان مواطناً أو مقيماً.

أما على مستوى الرسوم الإدارية، فأصبحت لا تتجاوز 2500 درهم حداً أقصى، أياً كانت قيمة القرض، بعد أن كانت في السابق 1.05% من إجمالي التمويل.

وبحسب البيانات التي جمعتها «الإمارات اليوم»، خفض بعض البنوك رسم المعاملة لتصبح 1250 درهماً فقط، وذلك للتسهيل على العملاء.

وقال المصرفي تامر أبوبكر، إن «البنوك تتنافس في جذب العملاء لتسويق منتجاتها عن طريق خفض سعر الفائدة والرسوم، بسبب تأثر الطلب نتيجة تداعيات كورونا، لكن في المقابل يتم التأكد من قدرة العميل على السداد وتاريخه الائتماني من خلال تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية».

وبين أبوبكر أن أسعار الفائدة على القرض الشخصي تدور حالياً بين 2.4 و2.7% ثابتة، لافتاً إلى أن قيمة الراتب الذي يتقاضاه العميل وما إذا كان مواطناً أو مقيماً تحدد نسبة الفائدة.

وأشار إلى أنه منذ إعادة فتح الاقتصاد، نشطت البنوك مرة أخرى في تسويق منتجاتها المتنوعة، خصوصاً في ظل مستويات السيولة القوية بها، وبدا التنافس واضحاً لجذب عملاء جدد حتى إن بعض البنوك أجرت تخفيضاً منذ شهر سبتمبر، لكن الغالبية أقدمت على هذه الخطوة اعتباراً من أول أكتوبر الجاري.

وبحسب آخر إحصاءات المصرف المركزي التي ترصد مكونات محفظة قروض الأفراد وحصة كل نوع من أنواع التمويل فيها، تستحوذ القروض الشخصية على نسبة 41.4% من إجمالي قروض الأفراد البالغة 325.3 مليار درهم، أي ما يعادل 134.7 مليار درهم، وذلك بنهاية يوليو الماضي.

تحذير من القلم السري

حذر بنك أبوظبي الأول عملاءه، أمس، من احتيال «الحبر السحري» في رسالة قال فيها نصاً: «سيحاول المحتالون التواصل معك بصفتهم ممثلين للبنك، وسيقومون بملء استمارة الطلب وشيك الضمان باستخدام قلم (حبر سري)، والذي سيتم تعديله بعد ذلك ليتمكنوا من سحب أموالك».

وقدم البنك نصائح عدة لتفادي الوقوع في هذا النوع من الاحتيال تشمل الآتي:

-- لا تُصدر شيكاً فارغاً لأي شخص.

-- تأكد دائماً من ملء خانة اسم المستفيد واجعله «المستفيد من صرف الشيك» باستخدام القلم الخاص بك.

-- قبل تقديم أي معلومات أو مستندات شخصية، تأكد دائماً إذا كان الشخص يمثل البنك عبر التحقق من بطاقة الهوية الرسمية الخاصة به.

-- إذا ساورتك الشكوك اتصل بالبنك على أرقام التواصل الخاصة به وتأكد من صحة بيانات ممثل البنك.

-- تذكّر دائماً أن تملأ البيانات اللازمة باستخدام قلمك الخاص.

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