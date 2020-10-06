«دبي التجاري العالمي» يوقع اتفاقية شراكة مع هيئة الصادرات الإسرائيلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز دبي التجاري العالمي، إحدى أبرز الوجهات الرائدة للفعاليات والتواصل التجاري في دولة الإمارات، اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، تشمل مجالات التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، إضافة إلى تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، وتقديم الدعم للاستفادة من فرص الأعمال في البلدين.

ويُعد هذا الاتفاق نتاجاً للتعاون بين دولة الإمارات وهيئة الصادرات الإسرائيلية ووزارتي الاقتصاد والخارجية الإسرائيلية، التي تعمل للترويج للصناعة الإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام.

وستتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية مسؤولية المشاركة الإسرائيلية في المعارض الدولية للمرة الأولى في دول الخليج.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «التوقيع على المعاهدة التاريخية للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، أسهم في فتح آفاق جديدة وواسعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين».

وأضاف: «سيكون لمثل هذه الشراكة بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية قدماً، ليس على المستوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، عبر المساهمة في تدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية، وزيادة مستويات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار المتقدم على نطاق واسع».

بدوره، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، إن «شراكتنا مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، تُعد خطوة مهمة للأمام، فهي بداية لانطلاق علاقة تجارية وتعاون طويل الأمد بين الإمارات وإسرائيل». وأضاف: «إننا نواجه وضعاً عالمياً سريع التطوّر، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيخلق فرصاً كبيرة وسريعة لا مثيل لها أمام الشركات الإماراتية والإسرائيلية الباحثة عن التوسع والانتشار في الأسواق في كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ اقتصادي أوسع في جميع أنحاء المنطقة».

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، إن «وزارة الخارجية تعمل منذ سنوات في المجال المالي في دول الخليج بوجه عام، وأنا أرحب بهذه الخطوة التي تم اتخاذها بالتعاون مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، والتي ستعمل على تعزيز الاقتصادين الإسرائيلي والإماراتي».

وفي السياق ذاته، قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، إن «ثمار السلام تنضج أسرع مما كنّا نتخيل، فالاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تعد أول خطوة نحو اتفاقية تجارية شاملة سيتم توقيعها خلال الأسابيع المقبلة بين وزارة الاقتصاد، وحكومة دولة الإمارات، وستغطّي مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي». وأضاف أن «هذا التطور والاتفاقات المستقبلية واسعة النطاق، يعد برهاناً على قيمة السلام، وبديلاً عن الأنشطة الأحادية، ومن المؤكد أنها ستحقق النمو على المستوى الإقليمي الأوسع، وللاقتصاد الإسرائيلي بشكل خاص».

من جانبه، قال رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية، أديف باروخ، إن «تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، يتخذ شكلاً ملموساً ويسير بوتيرة سريعة، فهذه الاتفاقات ستخلق فرصاً تجارية مهمّة للصناعة الإسرائيلية، وستساعد في الربط بين العديد من الأعمال التجارية في البلدين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news