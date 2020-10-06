اقتصادية دبي تخالف 4 محال وتنبه منشأتين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأنها خالفت أربع منشآت تجارية، ونبهت على اثنتين أخريين، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من جائحة «كوفيد-19».

وذكرت، في بيان صادر أمس، أن ذلك جاء خلال الزيارات والجولات الرقابية، التي نفذتها فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أول من أمس، وشملت العديد من الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية.

وأوضحت اقتصادية دبي أن المخالفات شملت محل بيع بالتجزئة، ومحلاً لتجارة المنسوجات والأقمشة، ومنشأة لتجارة العطور، إضافة إلى منشأة للخياطة والتطريز، مشيرة إلى أنه تمت مخالفة المنشآت الأربع، بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات. وأضافت أن مواقع المنشآت المخالفة اشتملت على أحد مراكز التسوق، إلى جانب مناطق نايف، والضغاية، وعيال ناصر.

وبينت اقتصادية دبي أن التنبيه على المنشأتين الأخريين، كان بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، لافتة إلى أن هذه التنبيهات تأتي بهدف توعية المنشآت حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالها، وحماية موظفيها ومتعامليها، على حد سواء.

وأفادت بأن عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، بلغ 733 منشأة.

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