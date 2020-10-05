اقتصادية دبي تخالف 8 منشآت وتنبه 13

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، واصلت جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أنها خالفت ثماني منشآت متنوعة، لعدم التزامها بالتدابير.

وأوضحت اقتصادية دبي أن المنشآت التي تمت مخالفتها توزعت أنشطتها ما بين محال تجزئة، وتجارة عامة، وتجارة إلكترونيات، ومجمع استهلاكي، إلى جانب صالات كمال أجسام، تمت مخالفتها بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي.

وأضافت أن المناطق التي تمت مخالفة المنشآت فيها شملت عدداً من مراكز التسوق، إضافة إلى مناطق أم رمول، والمرقبات، وعيال ناصر. وذكرت اقتصادية دبي أن التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة، تمثلت في عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين في سبع منشآت، فضلاً عن عدم مراعاة إجراءات التباعد الجسدي في منشأة واحدة.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش وجهت تنبيهات إلى 13 منشأة أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب.

وبيّنت اقتصادية دبي أن عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 656 محلاً.

وشددت الدائرة على ضرورة إسهام فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، لافتة إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

وأكدت اقتصادية دبي أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو بالاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae).

المنشآت التي تمت مخالفتها توزعت أنشطتها ما بين محال تجزئة وتجارة عامة ومجمع استهلاكي.

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