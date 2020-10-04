«الأراضي والأملاك» تطلق «استثمر في عقارات دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وبالتعاون مع شركة «استراتيجيك»، عن إطلاق مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات، وأحدث وأبرز مبادرات الترويج العقاري الذي تشهده إمارة دبي. ومن خلال هذا الحدث سيتم الكشف عن ميزات تفاعلية غير مسبوقة في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2020، حيث ستطلق أول مبادرة افتراضية لها، لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع العقارات العالمي.

وجهة افتراضية

وأكدت الدائرة في بيان أمس، أن المبادرة تطمح لأن تكون أفضل وجهة افتراضية لصناعة العقارات، باستخدام أحدث التقنيات الافتراضية، بالاعتماد على منصة رقمية ستعمل على تحديث الواقع الحقيقي وصناعة العقارات في دبي. ومن شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى المزيد من الفرص التجارية الواسعة لسوق العقارات في دبي، بالتزامن مع معرض العقارات الدولي.

وستسهم «استثمر في عقارات دبي» في إزالة الحواجز وربط العارضين والمطورين والمستثمرين والمهنيين حول العالم بشكل حقيقي، لتعظيم فرص الاستثمار العقاري في السوق المحلية، بهدف زيادة تعزيز التقدم الاقتصادي والاستدامة في الإمارة، بالتعاون مع إحدى الشركات التقنية الرائدة «Events 10X».

ركيزة أساسية

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لتشكيل معالم مستقبل صناعة العقارات. وتعد القدرة على التكيف السريع مع السيناريوهات العقارية المتنوعة، مثل استخدام التكنولوجيا لتحويل مستقبل الصناعة أمراً ضرورياً، للحفاظ على المرونة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية. وتعد (أراضي دبي) نشطة في تكييف الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي، لأننا نبحث باستمرار عن أساليب لترسيخ سمعة دبي كنموذج يحتذى به للمدن الذكية في العالم».

وجهة استثمارية

وستعزز مبادرة «استثمر في عقارات دبي» بشكل أساسي الابتكار لعرض دبي كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين. وسيحظى المشاركون في الحدث بتجربة فريدة وغامرة وتفاعلية تسهم في استكشافهم للبنية التحتية العالمية في المدينة، والخصائص الثقافية المتميزة، ومراكز الأعمال، وغيرها من المميزات الرائعة التي ستسلط الضوء على دبي وصورتها المشرقة. وقالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، ماجدة علي راشد: «يسهم القطاع العقاري بشكل كبير في نمو اقتصاد دبي، وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة كمدينة جذابة للمستثمرين من خلال مبادرة (استثمر في عقارات دبي)، التي أطلقتها الدائرة أخيراً من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري». ووفقاً للبيانات التي كشفت عنها Financial Times Markets، حافظت دبي على مركزها الأول بين أفضل ثلاث وجهات استثمارية على مستوى العالم هذا العام، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المدينة على الرغم من استمرار جائحة كوفيد-19، حيث اجتذبت رأسمال قدره 12 مليار درهم خلال النصف الأول للعام الجاري 2020.

وسيتضمن الحدث الرقمي الذي يستمر لمدة 10 أيام مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية والمربحة التي ستكون بمثابة محفز لجذب المزيد من الاستثمارات في دبي. وسيشمل المعرض الرئيس للاستثمار في دبي معرضاً افتراضياً لأحدث المشاريع العقارية المحلية وورش العمل والمؤتمرات وفرص التواصل، ما سيخلق فرصاً ضخمة ومربحة في مختلف القطاعات. وسيوفر الحدث أيضاً جلسات تدريب احترافية افتراضية وموارد تعليمية ذات صلة، لتعزيز معرفة المشاركين بسوق دبي العقاري، وزيادة الوعي إزاء اتجاهات وتطورات الصناعة. وستتاح للمشاركين أيضاً فرصة اكتساب رؤى عميقة من خبراء العقارات والمتخصصين الرواد، والانضمام إلى مناقشات تفاعلية بشأن اتجاهات السوق الجديدة، والفرص في قطاع دبي العقاري، وبالتالي السماح للمشاركين باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم.

360 درجة

أكدت دائرة الأراضي والأملاك أن المستثمر سيتمكن من خلال خاصية الإرشادات الافتراضية ثلاثية الأبعاد من عرض المشاريع بزاوية 360 درجة، كما يمكن للزوار عقد اجتماعات، وإجراء المعاملات التجارية وإبرام الصفقات عند وصولهم لجولات المكتب الافتراضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news