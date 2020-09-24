آلية لتنظيم التعامل مع الشكاوى

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفادت إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأن لديها آلية لتنظيم عملية التعامل مع الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من قبل متلقي الخدمة بكل عدل وشفافية، وذلك من أجل التحسين والتطوير في تقديم الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضحت أنه بإمكان متعاملي اقتصادية دبي تقديم الشكوى أو الملاحظة من خلال قنوات تقديم الشكاوى أو البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي: (https:/‏‏‏/‏‏‏ecomplain.dubai.gov.ae)، أو من خلال مركز الاتصال: (0097144455555)، أو عبر البريد الإلكتروني لمركز الاتصال: (info@dubaided.gov.ae)، أو صناديق الشكاوى والاقتراحات، أو الشكوى المباشرة، أو الشكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه من ناحية أخرى يتم تقديم الاقتراح من خلال نظام الاقتراحات الإلكترونية: (https:/‏‏‏/‏‏‏esuggest.dubai.gov.ae) أو صناديق الشكاوى والاقتراحات.

وتقوم إدارة إسعاد المتعاملين باستلام الشكاوى عن طريق نظام شكاوى المتعاملين الموحد أو مركز الاتصال والتواصل مع المتعامل لتأكيد استلام الشكوى أو الملاحظة وتحويلها للجهة المعنية.

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