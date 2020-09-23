«فض المنازعات»: المستأجر ملزم بدفع الإيجار طوال فترة نزاعه مع المالك

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، أن المستأجر ملزم بدفع قيمة بدل الإيجار طوال فترة النزاع بينه وبين المالك، مشيراً إلى أنه ما لم يبت نهائياً في القضية يظل المستأجر ملزماً بالدفع.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن المستأجر ملزم أيضاً بسداد الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، وكذلك أي رسوم أو ضرائب مقررة على التأجير من الباطن، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

دعوى إخلاء

وتفصيلاً، أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن رفع دعوى الإخلاء لا يُعفي المستأجر من دفع الإيجار طوال المدة التي يستغرقها النظر في الدعوى وصدور الحكم فيها وتنفيذه، مؤكداً أنه يجب على المستأجر تسديد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه.

كما أكد المركز في حيثياته لحكم في أحد النزاعات الإيجارية، أن المستأجر ملزم أيضاً بسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية، وكذلك أي رسوم أو ضرائب مقررة على التأجير من الباطن، وفقاً للقانون رقم (26) لسنة 2007 والمعدل بالقانون (رقم 33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.

طلبات

وذكر المركز في حيثيات الدعوى، أن مالك أحد العقارات طلب من المحكمة إلزام المستأجر بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 10 آلاف و971 درهماً، كما طلب منها إلزامه بتسليم المالك براءة ذمة من هيئة الكهرباء والمياه في دبي «ديوا» للفواتير المستحقة على المستأجر حتى تاريخ الإخلاء التام، إضافة إلى غرامة الشيكات المرتجعة من قبله.

غرامة

وأوضح المركز أنه بالنسبة لطلب الغرامة عن الشيكات المرتجعة، فإن المحكمة رفضتها بسبب الظروف الاستثنائية في ظل جائحة «كورونا»، حيث تنص (المادة 287) من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا كان الضرر قد نشأ عن ظرف قاهر، كان المدين غير ملزم بالضمان، مضيفاً أنه لما كان ذلك وكانت الغرامة تعد ضماناً، وكانت الفترة المستحقة عنها تلك الغرامة قد انقسمت فترتين قبل الجائحة وأثناءها، فإن الأثر ممتد فيها لكون طلب استحقاق الغرامة عن الفترة السابقة لم يتم إلا أثناء تلك الجائحة، فيمتد الأثر حال حصولها وأثناءها ولا تستحق وفق النص السابق.

ضريبة

أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، فبين «فض المنازعات»، أن المحكمة ألزمت المدعى عليه بمبلغ 5%، بعد إثبات المالك تسجيله في سجل الهيئة الاتحادية للضرائب.

براءة ذمة

وبخصوص إلزام المستأجر بتسليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء والمياه، فإن المستأجر ملزم بتسليم المالك براءة الذمة، وذلك لأن المالك يهدف من ذلك الطلب إلى تخليص المستأجر مما عليه من التزامات لجهات أخرى، وذلك شريطة عدم ورود ما يخالف ذلك في عقد الإيجار.

المستأجر ملزم بتسليم المالك براءة ذمة من هيئة الكهرباء والمياه.

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