إنجاز 2104 مبانٍ جديدة في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

أظهرت بيانات كشف عنها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة وصل إلى 2104 مبانٍ جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.

وتوزّعت المباني الجديدة في الفترة بين يناير وأغسطس 2020 بين 995 مبنى لفلل خاصة، و643 مبنى لفلل استثمارية، و263 مبنى متعدد الطوابق، و107 مبانٍ صناعية، و96 مبنى عاماً.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد تصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2020، مستحوذة على نسبة بلغت 47.3%، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة بلغت 30.6%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 12.5%، فيما بلغت حصة المباني الصناعية 5.1%، والمباني العامة 4.6%.

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 271 مبنى، فيما بلغ في فبراير 327 مبنى، بينما وصل العدد في مارس إلى 353 مبنى، في حين سجل أبريل 229 مبنى، ليصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو إلى 214 مبنى، مقابل 221 مبنى في شهر يونيو.

وسجل شهر يوليو إنجاز 252 مبنى جديداً ليصل العدد إلى 237 في أغسطس الماضي.

واستحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة معاً على نسبة 77.9% من عدد المباني المنجزة، خلال الفترة بين يناير وأغسطس مسجلة 1638 مبنى.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن تلك الأرقام تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة لبلدية دبي خلال الفترة المحددة.

يُشار إلى أن عدد المباني المنجزة في دبي العام الماضي، بلغ 6665 مبنى جديداً بقيمة إجمالية 36 ملياراً و114 مليون درهم، وبنسبة نمو 6%.

الفلل الخاصة استحوذت على 47.3% من الإجمالي.

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