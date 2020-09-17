«المركزي» يعتمد نظام حماية المستهلك والإطار الإشرافي للبنوك

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي نظام حماية المستهلك والإطار الإشرافي للبنوك، والهيكل التنظيمي لدائرة حماية المستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه الثامن للعام الجاري في قصر الوطن، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي.

واستعرض المجلس إدراج مبادرات جديدة ضمن الخطط التشغيلية لدوائر المصرف، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بأن يصبح المصرف من أفضل المصارف المركزية إقليمياً وعالمياً.

واطلع المجلس على الإطار العام للمخاطر الخاص بالمصرف المركزي، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحدد ضوابط تعامل المصرف مع الجهات الخارجية.

واستمع المجتمعون إلى عرض حول النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزنة، الذي أعده المصرف المركزي بهدف تطوير الخدمات، وتوفير حلول مبتكرة لإنجاز عمليات الدفع بالتجزئة في الدولة، حيث أصدر المجلس موافقته على إصدار هذا النظام.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن صالح آل صالح، ومحافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، ،خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضره مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

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