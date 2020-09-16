اقتصادية دبي تخالف 12 منشأة وتنبّه 5 لم تلتزم بتدابير «كورونا»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت اقتصادية دبي، أمس، بأنها خالفت 12 منشأة، ونبهت خمس منشآت أخرى، لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية للحد من فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الدائرة أن مخالفات المنشآت الـ12، توزعت ما بين متاجر تجزئة في عدد من مراكز التسوق، ومحال خياطة وتطريز، إلى جانب عدد من صالات كمال الأجسام، التي تمت زيارتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مناطق وادي الصفا السابعة، والحبية الثانية، والراشدية.

وبيّنت أن التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة، شملت عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة تطبيق التباعد الجسدي.

إلى ذلك، وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، تنبيهاً لخمس منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 767 محلاً.

وأكدت اقتصادية دبي، مواصلة فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي «كوفيد-19».

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة إسهام فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو الاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae).

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