إنجاز 1867 مبنى تضم 13 ألف وحدة سكنية في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات كشف عنها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 1867 مبنى جديداً، منها 252 مبنى جديداً في يوليو وحده.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن عدد الوحدات السكنية التي تضمنتها هذه المباني المنجزة خلال فترة الأشهر السبعة، بلغ 13 ألفاً و146 وحدة سكنية.

وتوزعت المباني الجديدة في الفترة بين يناير ويوليو 2020 بين 842 مبنى لفلل خاصة، و623 مبنى لفلل استثمارية، و225 مبنى متعدد الطوابق، و99 مبنى صناعياً، و78 مبنى عاماً.

وتصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2020، مستحوذة على نسبة 45.1%، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 33.4%، ثم المباني متعددة الطوابق 12.1%، فيما بلغت حصة المباني الصناعية 5.3%، والمباني العامة 4.2%.

واستحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 78.5% من عدد المباني المنجزة خلال الفترة بين يناير ويوليو 2019، مسجلة 1465 مبنى.

وأوضح المركز أن الأرقام المذكورة هي المباني المنجزة في مناطق خاضعة لبلدية دبي خلال الفترة المحددة.

يشار إلى أن عدد المباني المنجزة في دبي عام 2019 بلغ 6665 مبنى جديداً بقيمة إجمالية 36 ملياراً و114 مليون درهم، وبنسبة نمو 6%.

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