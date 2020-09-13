دعم الشركات الناشئة المتخصصة في الـ «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دفع الابتكار على مستوى إمارة دبي وإشراك مجتمع التكنولوجيا المالية من خلال فرص التوسّع والتدريب.

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيتعاون الجانبان من خلال المذكرة على برنامج موحّد لتسريع التكنولوجيا، والذي سيعمل على تحديد ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الـ«بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي لوضعها على مسار نمو قوي، بما ينسجم مع المساعي الرامية لتحقيق رؤية مبادرة «دبي 10X»، التي تهدف إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات من خلال تبني التكنولوجيا المبتكرة.

وستعمل مؤسسة دبي للمستقبل على الترويج ودعم «رخصة الابتكار» الجديدة التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي وذلك للشركاء والمشاركين في البرنامج.

وتحدد مذكرة التفاهم مجموعة من الخطط لتقديم وتطوير عدد من الدورات وبرامج التدريب الفني ضمن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، من بينها دورات للترميز مثل تطوير المواقع الإلكترونية الشاملة، والتي ستدعم مبادرة «مليون مبرمج عربي»، كما سيعمل الجانبان على التعاون في برامج البحث والتطوير مع عدد من المؤسسات والمعاهد البحثية والتقنية الرائدة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «الاستثمار في مبادرات تطوير الكوادر البشرية مع مؤسسة دبي للمستقبل أمر مهم، وهو ما يؤكد التزامنا في جعل دبي مدينة المستقبل بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية في هذا الإطار».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول: «نسعى من خلال التعاون مع المركز المالي إلى تسريع فرص الأعمال في المنطقة وجذب الشركات الناشئة والكوادر المؤهلة، إلى جانب توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز وتطوير قطاع مالي حيوي ومرن».

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