«الاتحاد للطيران» تقدم تأميناً صحياً دولياً ضد «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تقديم تأمين صحي دولي ضد جائحة «كوفيدـ19»، في إطار برنامج الصحة والسلامة التابع لها.

وأضافت الشركة، في بيان أمس، أن التأمين سيغطي المصروفات الطبية، أو نفقات الحجر الصحي عند السفر على متن طائرات «الاتحاد للطيران»، في حالة اكتشاف إصابة أحد المسافرين بفيروس كورونا المستجد خلال الرحلة.

وفصلت أنه في حال اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كورونا المستجد، أثناء سفره خارج بلده الأم، سيغطي تأمين «كوفيد-19» الدولي تكاليف العلاج حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً، إذا كانت النتيجة إيجابية لمدة 14 يوماً.

وستندرج جميع التذاكر، بصرف النظر عن موعد الحجز، التي يتم حجزها من الآن وحتى 31 ديسمبر من العام الجاري، ضمن تأمين «كوفيد-19». أما بالنسبة للضيوف الذين لديهم حجوزات حالية، فسيتم إدراجهم تلقائياً في البرنامج، ويسري التأمين لمدة 31 يوماً تبدأ من أول يوم للسفر.

وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع في «الاتحاد للطيران»، دانكان بيرو، إن توفير التأمين الدولي ضد «كوفيدـ19»، بالشراكة مع شركة «أكسا» للتأمين، يمثل أحد الإجراءات المحكمة التي تتخذها «الاتحاد للطيران».

وأضاف: «نسعى إلى بث الثقة لدى المسافرين، وتشجيعهم على السفر وزيادة طمأنتهم على صحتهم وسلامتهم. ومع توجه مزيد من الدول إلى فتح حدودها، فإننا نسعى إلى تسهيل الأمر قدر الإمكان».

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