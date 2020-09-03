768 مليون درهم تسهيلات مصرفية للقطاع الزراعي خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاع الزراعي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 768 مليون درهم، ما رفع الإجمالي التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها القطاع إلى 1.82 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

وقال وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، سلطان علوان، إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلية، يمثل أولوية لتوجهات الدولة عموماً، والوزارة خصوصاً.

وأضاف أن تمويل الاستثمار في القطاع الزراعي، والتوسع في إنشاء مزارع تطبق النظم الحديثة، سيسهمان في استدامة هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق أمن واستدامة الغذاء، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.

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