الإمارات وإسرائيل تتفقان على إنشاء لجان تعاون في القطاع المصرفي

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، رونن بارتس، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.

واتفق الجانبان خلال لقاء جمعهما في أبوظبي، أمس، على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين الإمارات وإسرائيل، وذلك بحضور مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

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