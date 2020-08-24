مجلس الأعمال الإماراتي التركمانستاني يبحث الفرص الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مجلس الأعمال الإماراتي التركمانستاني، مواصلة القطاع الخاص في البلدين العمل على تحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات والفرص الاستثمارية، لدعم العلاقات الاقتصادية بين جميع مؤسسات القطاع في كل من الإمارات وتركمانستان، مشيراً إلى الاستعداد التام لوضع كل الإمكانات الإدارية والفنية لتحقيق النجاح المأمول لهذا المجلس.

ونوّه الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، حميد محمد بن سالم، خلال اجتماع للمجلس أمس، عقد عبر التقنية المرئية، بخصوصية العلاقة ومتانة الروابط بين البلدين، لا سيما في مجال قطاع أصحاب الأعمال، في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها اقتصادات العالم بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتبنّي كل ما يدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى آفاق جديدة.

وقال إنه على الرغم من العلاقات القوية القائمة بين قطاع وأصحاب الأعمال في البلدين، فإنه لايزال أمام هذا القطاع الكثير من الفرص المتاحة التي تفتح أمامنا آفاقاً جديدة، خصوصاً في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار في البلدين.

وأكد أن المجلس ينظر باعتزاز كبير إلى تلك الخصوصية في العلاقة والمصالح الاقتصادية القائمة والآفاق الجديدة المتاحة للتعاون، والدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والقطاع الخاص في البلدين الصديقين في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً جيدة وإمكانات واسعة ورغبات صادقة تجاه فتح آفاق جديدة للعمل، لا سيما في القطاع التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والمنسوجات وقطاع السياحة والضيافة.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، دوفليت جلدي ريجابوف، أن الجانب التركمانستاني في مجلس الأعمال المشترك لديه الاهتمام والرغبة نفسيهما، نحو فتح آفاق جديدة لعمل وتعاون واستثمار مشترك مع قطاعات الأعمال الإماراتية، متمنياً أن يتمخض هذا الاجتماع عن بلورة أفكار وتصورات ومشروعات مشتركة.

وقال إن اجتماعات المجلس تؤسس لانطلاقة جيدة لعمل مستقبلي مشترك، خصوصاً أن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين.

وأكد أن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الشركاء التجاريين لتركمانستان، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عام 2019 نحو 223 مليون دولار.

• الإمارات تعتبر من أوائل الشركاء التجاريين لتركمانستان مع تبادل تجاري بلغ 223 مليون دولار في 2019.

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