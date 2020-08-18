«تنمية المشاريع» تدرج المواد الغذائية ضمن «رخص انطلاق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تطوير وتوسيع دائرة «رخص انطلاق»، عبر ترخيص قطاع المواد الغذائية ضمن القطاعات التي تشملها الرخصة، من خلال إتاحة ممارسة 19 نشاطاً ضمن تجارة المواد الغذائية، وسبعة أنشطة أخرى ضمن تحضير الأغذية.

كما وفّرت المؤسسة، حسب بيان صادر عنها أمس، إمكانية إصدار بطاقة منشأة لأصحاب رخص انطلاق ولكل الأنشطة وليس فقط الغذائية، بما يشمل تأشيرات عمل لثلاثة موظفين فقط.

مواطنون ومقيمون

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، أن «رخص انطلاق» صممت خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتحديد القاطنون في إمارة دبي، وذلك لمساعدتهم على بدء خطواتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشروعات بسيطة في مجالات متنوعة.

وأضاف أن توسيع دائرة أنشطة «رخص انطلاق» يهدف إلى دعم ومساندة التواجد الناجح والفعّال لمواطني دول مجلس التعاون، في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر توفير آلية عمل تعزز من فرص النجاح لأصحاب هذه المشروعات.

الأنشطة المدرجة

وشملت قائمة الأنشطة المدرجة تحت فئة تحضير الأغذية على سبعة أنشطة، كالتالي: تحضير الحلويات والسكاكر، تحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها، تحضير الحلوى والحلويات الشعبية، بيع الوجبات الخفيفة، بيع الشطائر، تحضير العصير، وبيع المثلجات.

في حين ضمت قائمة أنشطة تجارة المواد الغذائية، 19 نشاطاً، هي: تجارة التمور، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة أغذية الأطفال، تجارة الأغذية الخفيفة، تجارة الألبان ومنتجاتها، تجارة السكر، تجارة الشاي، تجارة البن، تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة، تجارة المكسرات، تجارة الملح، تجارة المياه المعدنية، تجارة المرطبات، تجارة العصائر، تجارة الثلج، تجارة البهارات والتوابل، تجارة الخبز ومنتجات المخابز، تجارة الحلويات والشوكولاتة، تجارة العسل ومستلزمات النحل.

وفي ما يتعلق بالاشتراطات المتعلقة بأنشطة تحضير الأغذية، أشارت المؤسسة، إلى أنه يشترط أن يكون المكان المخصص لمزاولة النشاط في الرخصة (المطبخ) خارج المنزل أو الفيلا، وله مدخل خارجي. كما يشترط الالتزام بالنشاط المذكور في الرخصة فقط، ولا يسمح بمزاولة أي عمل خارج نطاق النشاط الممنوح لصاحب الترخيص، إلى جانب الالتزام بتحديد مواعيد للعمل، ويلتزم خلالها المتعامل بفتح الباب الخارجي للمطبخ. كما يحق للموظفين المصرح لهم في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو اقتصادية دبي أو بلدية دبي، بدخول موقع المشروع للتفتيش عليه والاطلاع على أية مستندات أو سجلات يطلبونها وإبداء الملاحظات والإدلاء بالإرشادات حول طريقة العمل والأداء بشكل عام.

مزاولة الأنشطة

كما أوضحت أن الفترة المسموحة لمزاولة أنشطة المواد الغذائية لرخصة انطلاق هي خمس سنوات فقط من تاريخ إصدار الرخصة، على أن تجدد الرخصة سنوياً، لذلك يجب تحويل رخصة انطلاق إلى رخصة تجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة.

من جهة أخرى، أكدت المؤسسة، أن أبرز الاشتراطات المتعلقة بأنشطة تجارة المواد الغذائية، تتمثل في أن يكون النشاط الفعلي في المنزل هو «مكتب إدارة فقط»، مثلاً لاستيراد وتوزيع تلك الأغذية بشرط تدوين ذلك في الرخصة، ولا يجوز ممارسة أي نشاط (تخزين أو إعادة تعبئة وغير ذلك) في المنزل، وذلك لاعتبارات فنية وإدارية عديدة من حيث متطلبات التخزين وإعادة التعبئة في هذه المواقع وإمكانية تنفيذ الإجراءات الرقابية عليها حسب اللوائح المتبعة وكيفية ممارسة تلك الأنشطة في المناطق السكنية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون المواد الغذائية من مصادر معتمدة ومطابقة لكل متطلبات تداول الأغذية بمختلف أنواعها (متطلبات السلامة الغذائية والتغذية).

تخزين المواد الغذائية

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنه في حالة الحاجة إلى تخزين المواد الغذائية أو إعادة تعبئتها، ينبغي التعاقد مع مؤسسة مرخصة ومعتمدة بالنشاط المعني في إمارة دبي، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة سلامة الغذاء، بشرط السماح بالتفتيش على تلك المواقع في أي وقت وجمع العينات منها والتأكد من التزام صاحب الرخصة بذلك والالتزام بتوفير البيانات المتعلقة بهذا النشاط متى ما طلب ذلك، مثل بيانات الموردين أو المواقع التي يتم توزيع المنتجات فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news