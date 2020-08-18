حصة القطاع غير النفطي من الناتج الإجمالي للإمارات بالربع الأول 78%

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، أن القطاع غير النفطي استحوذ على نسبة 78% من الناتج الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبقيمة بلغت 282 ملياراً و613 مليوناً و941 ألف درهم، من الناتج الإجمالي الذي يقدر بقيمة 362 ملياراً و805 ملايين و894 ألف درهم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أمس، أن حصة القطاع غير النفطي توزعت بين المشروعات غير المالية بقيمة 223 ملياراً و122 مليون درهم، استحوذت على نسبة 61.5% من الناتج غير النفطي، وبلغت قيمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 34 ملياراً و814 مليوناً و52 ألف درهم بنسبة 9.6%، بينما بلغت قيمة أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 24 ملياراً و677 مليوناً و777 ألف درهم بنسبة 6.8%.

ووفقاً للهيئة، بلغت قيمة مساهمة النفط أو الصناعات الاستخراجية، وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالاسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري، 80 ملياراً و191 مليوناً و953 ألف درهم وبنسبة بلغت 22%.

وأوضحت البيانات، أن قيمة الناتج المحلي للدولة خلال الربع الأول من العام 2020 بالسعر الثابت بلغت 368 ملياراً و521 مليون درهم، من بينها نحو 252 مليار درهم، حصة القطاع غير النفطي.

وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بين 201 مليار و390 مليوناً و739 ألف درهم قيمة المشروعات غير المالية، بنسبة 54.6% ونحو 31 ملياراً و724 مليوناً و223 ألف درهم قيمة الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 8.6%، بينما بلغت قيمة مساهمة أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 18 ملياراً و831 مليوناً و995 ألف درهم بنسبة 5.1%.

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