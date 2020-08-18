«اقتصادية أبوظبي» توجه بإعادة استئناف نشاط دور السينما

المصدر: أبوظبي - وام

وجّهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية على مستوى الإمارة، بإعادة استئناف نشاطها واستقبال الجمهور وفق الشروط والتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في أبوظبي.

وأكد وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، أن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات الصادرة عن الدائرة لتعزيز قطاع الخدمات والترفيه والعودة التدريجية لأنشطتها المختلفة بما يخدم أفراد المجتمع، وذلك بعد فترة من قرارات الإغلاقات التي فرضتها تداعيات «كوفيد-19».

وأوضح أن التعميم وجه أصحاب دور السينما إلى ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للصالات 30% واتخاذ إجراءات التعقيم والنظافة المستمرة لكل صالات العرض والمرافق وأماكن بيع الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الجسدي بين الجمهور سواء داخل صالات السينما أو خارجها وارتداء الكمامات مع الالتزام بإجراء كل العاملين فحص «كوفيد-19» كشرط رئيس ومهم لمنح تصريح استئناف النشاط.

وقال البلوشي إن هذا التعميم يتضمن جميع التعليمات والتوجيهات الاحترازية والوقائية الواردة في التعاميم السابقة للأنشطة الأخرى التي تم التوجيه باستئناف نشاطها، مع مراعاة أهمية أن دور السينما تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، خصوصاً في ظل العروض الجديدة، الأمر الذي يتطلب الالتزام التام بتطبيق كل الإجراءات الواردة في التعميم.

وشدد على أن دور السينما التي لا تلتزم بتطبيق ما جاء في التعميم من شروط وتعليمات لن يسمح لها باستئناف مزاولة نشاطها وتقديم عروض الأفلام، حيث ستقوم فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة وسلامة كل الإجراءات التي تم تنفيذها، مشيراً إلى أن مخالفة ما جاء في التعميم سيترتب عليه مخالفات مباشرة.

وأفاد بأن الأطعمة والمشروبات يجب أن يتم تقديمها في عبوات وأدوات وأكواب مجهزة للاستعمال لمرة واحدة، كما يفضل أن يتم تشجيع الجمهور على الدفع الإلكتروني وحجز التذاكر عبر القنوات الرقمية، موضحاً أن صالات السينما يستوجب أن تخصص مقعدين للجمهور، وإلغاء مقعدين من الجانبين، وإلغاء صف بالكامل بين كل صفين من المقاعد.

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