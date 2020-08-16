مرسومان بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» و«مؤسسة مدينة ميدان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (24) لسنة 2020، بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وعضوية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً للرئيس، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسلطان بن سعيد المنصوري، ومحمد إبراهيم الشيباني

وعبدالرحمن صالح آل صالح، ومحمد هادي الحسيني، وهلال سعيد المري، على أن يكون محمد إبراهيم الشيباني عضواً منتدباً لإدارة أعمال المؤسسة.

كما أصدر سموّه المرسوم رقم (25) لسنة 2020، بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة مدينة ميدان»، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسميّة.

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