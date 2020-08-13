1.4 مليار درهم أرباح أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول

المصدر: ابوظبي ـ الامارات اليوم

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2020، حيث سجلت الشركة أرباحاً أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.422 مليار درهم، بينما بلغ صافي أرباح الشركة 910 مليون درهم. وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 793 مليون درهم، وصافي الربح 511 مليون درهم.

قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "نحن فخورون بالإجراءات التي تبنتها أدنوك للتوزيع للتصدي لفيروس كورونا المستجد على الرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهها السوق، حيث استمرت جهودنا لضمان وصول خدماتنا للعملاء، مع تقديم المزيد من الخيارات لهم. كما شهدنا تحسناً في كميات الوقود المباعة نتيجة لتخفيف قيود الحركة على مستوى الدولة، وحافظنا على استراتيجيتنا للنمو الذكي لتوسيع مساحة حضورنا، ولضمان وصول شبكة خدماتنا إلى كافة أنحاء دولة الإمارات، وخصوصاً في قلب الأحياء السكنية التي لم تكن تحظى في السابق بخدمات التزود بالوقود بسهولة ".

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