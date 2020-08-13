«العالمية للمناطق الحرة» تعتمد 37 نقطة اتصال وطنية تطوّعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن اعتماد 37 نقطة اتصال وطنية تطوّعية، ستعمل على مساعدة المنظمة على نشر معارف وخبرات وأفضل حلول وممارسات قطاع المناطق الحرة في عدد من الدول، وذلك خلال اجتماع عن بُعد حضره رئيس المنظمة، الدكتور محمد الزرعوني.

وتأتي أهمية المبادرة في ظل الدور الذي تلعبه أكثر من 3000 منطقة حرة حول العالم، في تسهيل عبور نحو ثلث حركة التجارة العالمية عبر هذه المناطق، التي توفر نحو 70 مليون وظيفة عمل، وتسهم في دعم العديد من القطاعات، عبر شبكة من المراكز التجارية ومنصّات القطاع المتخصصة، التي ترتبط بسلسلة القيمة المضافة العالمية.

وقال رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني: «ستلعب نقاط الاتصال دوراً مهماً على المستوى الوطني، بالتعاون مع المكاتب الإقليمية وسفراء المنظمة، ما يعزّز من دورها العالمي».

وأضاف: «ندرك أهمية دعم أعضاء المنظمة بالمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيّرات المتسارعة، خصوصاً في ظل أزمة (كوفيد-19)، وذلك للخروج منها بشكل أقوى وأكثر تنظيماً واستعداداً لمواجهة التحديات المقبلة»، لافتاً إلى أن الشبكة العالمية من المكاتب الإقليمية ونقاط الاتصال الوطنية والسفراء المعتمدين للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ستساعد المنظمة على دعم المناطق الأعضاء حول العالم بشكل أفضل، والتأقلم مع ظروف بيئة التجارة الجديدة الناجمة عن هذه الأزمة.

وتعدّ نقاط الاتصال الوطنية - بحسب ميثاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة - مؤسسة أو شخصاً يجري تعيينه لفترة عام قابلة للتجديد، لتمثيل دولة معينة في عملية تبادل المعلومات بين المنظمة وقطاع المناطق الحرة في تلك الدولة. ويكمن دورها الرئيس في جمع البيانات للدول ودراسات الحالة، إلى جانب تنسيق عملية تنظيم الورش التدريبية على المستوى المحلي، وتسهيل استطلاعات الرأي لمختلف الأطراف المعنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news