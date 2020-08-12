اقتصادية دبي تطلق خدمات إلكترونية جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للتجار والمتعاملين على حد سواء، سعياً من القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل آلية الوصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة، وتعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة والمحفزة للنمو.

وأفادت اقتصادية دبي بأنه تم إطلاق خدمة تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المحررة على الرخص التجارية، إضافة إلى خدمات الاستفسار، ودفع الغرامات، وطلب لائحة تقارير التفتيش المسجلة على الرخصة التجارية.

وأضافت أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك طور هذه الخدمات، بحيث يتم تقديمها والحصول عليها من قبل المتعامل عن بُعد، وعبر الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك (https:/‏‏‏/‏‏‏consumerrights.ae)دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة.

وأكد مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبدالله الكعبي، على دور القطاع، واقتصادية دبي بشكل عام، في دعم التجار والمتعاملين، والحرص على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين، ما يعكس أهداف وتطلعات حكومة دبي، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تعدّ مكملة لسلسلة الخدمات التي أطلقتها اقتصادية دبي، متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدعم وخدمة المتعاملين.

وأضاف أن هذه الخدمات تأتي في وقت وسّع فيه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خدماته لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في إمارة دبي، التي تمكّن المستهلكين من رفع شكاواهم واستفساراتهم لاقتصادية دبي، وحلها بشكل ودي.

يشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكّن من توفير جميع الخدمات الرئيسة، خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، التي استدعت من الموظفين العمل عن بُعد، حيث يفسّر ذلك جهود الدائرة، ودعم الإدارة العليا للتطوير والتحسين المستمر، وتوفير أنظمة إلكترونية متطورة، أسهمت في إنجاح استراتيجية العمل عن بُعد.

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