أمور تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على 50 شريكاً ولا يقل عن اثنين، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.

وبينت أهم الأمور المتعلقة بهذا النوع من الشركات كما يلي:

■ في ما عدا أعمال التأمين والمصارف، يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط مشروع.

■ لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأسمالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها، كما لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.

■ يكون للشركة رأسمال كافٍ لتحقيق الغرض من تأسيسها يحدد من قبل الشركاء فيها ويتكون من حصص متساوية، وتكون الحصص غير قابلة للتجزئة.

■ توزّع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

■ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصي له حكم الوارث.

■ يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم بشرط ألا يتجاوز عددهم 11.

■ يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معنية أو دون تحديد مدة.

■ ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطة المدير، يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارته، وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها.

وأضافت اقتصادية دبي أن الفئة المؤهلة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشمل:

■ مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

■ يجوز لمواطني الدول الأخرى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو بعض المهنية أو السياحية، شريطة وجود شريك أو أكثر من مواطني الإمارات بحيث لا تقل حصته عن 51% من رأس المال.

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